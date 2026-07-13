×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:00, 13 июля 2026

Пожар произошел в ставропольском хуторе после атаки БПЛА

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После атаки дронов в хуторе Вязники на Ставрополье произошел пожар на территории промышленной зоны.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля в хуторе Вязники Ставропольского края произошел пожар на территории промышленного объекта после атаки дронов, были эвакуированы жители расположенных поблизости домов.

На территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошло возгорание после атаки БПЛА, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на сообщение губернатора Владимира Владимирова в мессенджере "Макс".

По словам Владимирова, на месте уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Егор Гузенко и полиция. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
20:35, 10 июля 2026
Ставропольский Z-блогер Гузенко арестован по статье об экстремизме
Семён Слепаков. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
22:33, 9 июля 2026
Семён Слепаков* объявлен в розыск
06:40, 8 июля 2026
Дошло до суда дело бывшего руководителя "Теплосети" Ставрополя
01:58, 6 июля 2026
Гражданин Узбекистана оштрафован в Ставрополе за дискредитацию армии
Обвиняемый в зале суда. Фото: пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда.
20:05, 29 июня 2026
Участники нападения на Дагестан в 1999 году осуждены на длительные сроки
Персоналии
Федор Щукин. Кадр видеюосюжета РГВК Дагестан.
14:30, 10 июля 2026
Щукин Федор Вячеславович
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
11:02, 10 июля 2026
Карапетян Самвел
Абдулмумин Гаджиев Фото «Черновик».
10:46, 10 июля 2026
Гаджиев Абдулмумин Хабибович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Мазут на пляже. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Photoshop Разлив мазута в Черном море

Горящая АЗС. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot. Атаки на SOCAR и нота протеста МИД Азербайджана

Последние записи в блогах
Фото
13:01, 6 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дорожный конфликт. Как «особый порядок» может помешать объективному рассмотрению дела
Фото
17:33, 22 июня 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Ручей Капельный в Ессентуках оказался в бетонных тисках
Фото
14:47, 17 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Деньги за контракт, доверенность и судебное заседание в больничной палате 
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Пожилая жительница Хасавюрта производит выстрел из пистолета во время свадьбы. Стоп-кадр из видео https://www.instagram.com/p/DapuiBgM6xA (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
12 июля 2026, 13:36
Стрельба на свадьбе в Хасавюрте вызвала критику пользователей соцсети

Руководитель Центра исламской медицины Адам Эльжуркаев и жительница Грозного, которой вменено занятие колдовством. Стоп-кадр из видео https://www.instagram.com/p/DaqPUA_oNu_ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
12 июля 2026, 11:56
Жительница Грозного публично отчитана за колдовство

Водоросли в Анапе. Кадр из видео https://t.me/tipichkras/80946
12 июля 2026, 07:58
Пользователи Сети указали властям Анапы на нерешенную проблему с водорослями в море

Автомобильная газозаправочная станция (АГЗС). Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
11 июля 2026, 03:31
Топливный кризис вызвал рост спроса на газобаллонное оборудование в Астрахани

Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Адаму Кадырову вручили новую медаль «За вклад в проведение СВО»
Показать больше