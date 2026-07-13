Пожар произошел в ставропольском хуторе после атаки БПЛА

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После атаки дронов в хуторе Вязники на Ставрополье произошел пожар на территории промышленной зоны.

Как писал "Кавказский узел", 9 июля в хуторе Вязники Ставропольского края произошел пожар на территории промышленного объекта после атаки дронов, были эвакуированы жители расположенных поблизости домов.

На территории промышленной зоны в хуторе Вязники Шпаковского округа Ставропольского края произошло возгорание после атаки БПЛА, пишет сегодня РИА "Новости" со ссылкой на сообщение губернатора Владимира Владимирова в мессенджере "Макс".

По словам Владимирова, на месте уже работают пожарные расчеты. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что запрет на фото- и видеосъемку атак беспилотников был введен в Ставропольском крае в феврале этого года. Максимальная сумма штрафа для граждан - три тысячи рублей при первом правонарушении.

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