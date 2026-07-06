Гражданин Узбекистана оштрафован в Ставрополе за дискредитацию армии

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В Ставрополе гражданин Узбекистана Кабол Эшметов пришел в миграционную службу в футболе с символикой ВСУ. Его действия суд расчет дискредитацией российской армии и оштрафовал его на 30 тысяч рублей.

Штраф гражданину Узбекистана назначил Ленинский районный суд Ставрополя.

Из материалов дела следует, что он пришел в отделение миграционной службы, чтобы подать заявление на получение патента на работу. При этом он был одет в зеленую футболку с изображением эмблемы Вооруженных сил Украины, пишут 5 июля "Репортеры".

На вопрос сотрудницы службы, почему он пришел в такой футболку, мужчина заявил, что сам решает, что ему носить. Он проигнорировал и замечания других посетителей. С

В суд он не явился, попросив направить информацию о принятом решении по месту его проживания. Суд учел, что он официально не трудоустроен, состоит в браке и воспитывает несовершеннолетних детей, а также его раскаяние.

В постановлении, опубликованном 5 июля на сайте суда, указано, что Кабол Эшметов "демонстрировал символику Вооруженных сил Украины, изображенную на футболке, одетой на нём, при этом осознавал, что данные действия дискредитируют использование Вооружённых сил РФ в целях защиты интересов Российской Федерации и её граждан, поддержания международного мира и безопасности". Его судили по части 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ и назначили штраф в 30 тысяч рублей. Примечательно, что ранее, в мае этого года, гражданин Узбекистана с аналогичными фамилией и именем был уже оштрафован за нецензурную брань и отказ подчиняться требованиям силовиков.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в мае военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданина Узбекистана Руслана Усеинова к 6,5 годам заключениях за призывы к ракетным ударам по Москве.

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