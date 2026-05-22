Уроженец Узбекистана осужден в Ростове-на-Дону за призывы к ударам по Москве

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Усеинова к 6,5 годам заключения за три комментария в мессенджере.

Дело Руслана Усеинова Южный окружной военный суд рассматривал с начала марта. Мужчине вменялась статья о публичной пропаганде либо оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.

Согласно версии обвинения, Усеинов в 2025 году трижды опубликовал в сети призывы к терроризму. Он оставлял комментарии “на одном из открытых антироссийских каналов в мессенджере”, сообщила 21 мая пресс-служба суда.

Комментируя новостную публикацию канала 26 февраля 2025 года, Руслан Усеинов призвал нанести ракетные удары по территории России. Спустя месяц, 29 марта, он снова написал в том же канале комментарий с призывом ракетных ударов, на этот раз “по населению” Москвы и Петербурга. Еще через два месяца, 26 мая, он “разместил отдельный текстовый комментарий”, снова призвав ударить ракетами по Москве, говорится в сообщении Южного окружного военного суда.

Усеинов в суде полностью согласился с обвинениями. Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам заключения, отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима.

Данные Руслана Усеинова были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в декабре 2025 года, указывает Telegram-бот для отслеживания обновлений списка. Согласно записи в реестре, Усеинову 55 лет, он родился в Ташкентской области УЗССР в июле 1970 года.

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Так, суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.