Уроженец Узбекистана осужден в Ростове-на-Дону за призывы к ударам по Москве
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Усеинова к 6,5 годам заключения за три комментария в мессенджере.
Дело Руслана Усеинова Южный окружной военный суд рассматривал с начала марта. Мужчине вменялась статья о публичной пропаганде либо оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы.
Согласно версии обвинения, Усеинов в 2025 году трижды опубликовал в сети призывы к терроризму. Он оставлял комментарии “на одном из открытых антироссийских каналов в мессенджере”, сообщила 21 мая пресс-служба суда.
Комментируя новостную публикацию канала 26 февраля 2025 года, Руслан Усеинов призвал нанести ракетные удары по территории России. Спустя месяц, 29 марта, он снова написал в том же канале комментарий с призывом ракетных ударов, на этот раз “по населению” Москвы и Петербурга. Еще через два месяца, 26 мая, он “разместил отдельный текстовый комментарий”, снова призвав ударить ракетами по Москве, говорится в сообщении Южного окружного военного суда.
Усеинов в суде полностью согласился с обвинениями. Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам заключения, отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима.
Данные Руслана Усеинова были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в декабре 2025 года, указывает Telegram-бот для отслеживания обновлений списка. Согласно записи в реестре, Усеинову 55 лет, он родился в Ташкентской области УЗССР в июле 1970 года.
Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.
"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Так, суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов.
Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.