×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:36, 22 мая 2026

Уроженец Узбекистана осужден в Ростове-на-Дону за призывы к ударам по Москве

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Руслана Усеинова  к 6,5 годам заключения за три комментария в мессенджере. 

Дело Руслана Усеинова Южный окружной военный суд рассматривал с начала марта. Мужчине вменялась статья о публичной пропаганде либо оправдании терроризма через интернет (часть 2 статьи 205.2 УК России), которая предусматривает от пяти до семи лет лишения свободы. 

Согласно версии обвинения, Усеинов в 2025 году трижды опубликовал в сети призывы к терроризму. Он оставлял комментарии “на одном из открытых антироссийских каналов в мессенджере”, сообщила 21 мая пресс-служба суда. 

Комментируя новостную публикацию канала 26 февраля 2025 года, Руслан Усеинов призвал нанести ракетные удары по территории России. Спустя месяц, 29 марта, он снова написал в том же канале комментарий с призывом ракетных ударов, на этот раз “по населению” Москвы и Петербурга. Еще через два месяца, 26 мая, он “разместил отдельный текстовый комментарий”, снова призвав ударить ракетами по Москве, говорится в сообщении Южного окружного военного суда. 

Усеинов в суде полностью согласился с обвинениями. Суд приговорил его к шести годам и шести месяцам заключения, отбывать срок мужчина будет в колонии общего режима. 

Данные Руслана Усеинова были внесены в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга в декабре 2025 года, указывает Telegram-бот для отслеживания обновлений списка. Согласно записи в реестре, Усеинову 55 лет, он родился в Ташкентской области УЗССР в июле 1970 года. 

Комментариями обвиняемого или его адвоката относительно приговора и планов обжалования “Кавказский узел” пока не располагает.

"Кавказский узел" писал, что суды на юге России регулярно приговаривают местных жителей к реальным срокам в колонии за публикации в социальных сетях. Так, суд в Ростове-на-Дону в апреле вынес приговор жителю Дагестана Рамазану Мусаеву, признав его виновным в призывах к терроризму из-за публикации материалов с одобрением деятельности боевиков. Установить реальное число таких приговоров не представляется возможным, так как не все дела об оправдании терроризма попадают в публичные картотеки судов. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
В суде. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05:53, 21 мая 2026
Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма
Женщина на территории лагеря для беженцев “Аль-Холь” в Сирии. Фото: Международный комитет Красного Креста / www.icrc.org
02:52, 21 мая 2026
Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии
Виктор Кирман. Скриншот публикации ОВД-Инфо* / Telegram
22:25, 19 мая 2026
Ростовский художник заявил о пытках во время серии арестов
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:55, 19 мая 2026
Финансовый директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
Одна из обвиняемых Марина Захарова. Фото предоставлено Мариной Захаровой "Кавказскому узлу"
03:29, 19 мая 2026
Суд разрешил активистам присутствовать на заседании по делу кубанских пенсионеров
Персоналии
Царукян Гагик Коляевич. Фото: http://yerevannews.am/?p=30144&l=ru
13:50, 21 мая 2026
Царукян Гагик Коляевич
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Туапсе. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пожары и "нефтяные дожди": главное об экокатастрофе в Туапсе

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Протестующие на Руставели под дождем. Фото: Mo Se / Facebook*
21 мая 2026, 23:17
Проевропейские акции в Тбилиси продолжаются 540 дней подряд

Песок для отсыпки пляжа в Анапе. 20 мая 2026 г. Фото: https://t.me/opershtab23/16080
21 мая 2026, 14:39
Качество привозного песка на пляжах Анапы разочаровало пользователей соцсети

Артур Осипян. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=ewSJu-BNBns
21 мая 2026, 09:47
Арестованный в Армении Осипян обвинен по трем уголовным статьям

Женщина на территории лагеря для беженцев “Аль-Холь” в Сирии. Фото: Международный комитет Красного Креста / www.icrc.org
21 мая 2026, 02:52
Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше