Финансовый директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения

Суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии, признав виновным в хищении имущества на более чем 2,2 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", главное военное следственное управления СК России завершило расследование дел в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ГПЗ-10) Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальников планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова. Бывший гендиректор предприятия Александр Дьяченко и финансовый директор завода Феликс Захарцов признали вину в полном объеме.

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему финансовому директору ООО "Десятый подшипниковый завод" ("10-ГПЗ") Феликсу Захарцову, пишет 18 мая "Коммерсант".

Суд установил, что Захарцов, используя служебное положение, участвовал в хищении имущества в составе организованной группы. Общий ущерб по делу превысил 2,2 миллиарда рублей. Подсудимый признал вину, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Захарцов признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ему три года запрещено заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях, кроме того, назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Гражданские иски потерпевших на сумму 2,238 миллиарда рублей удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что, по версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 промышленным предприятиям ущерб в особо крупном размере.