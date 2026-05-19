×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:55, 19 мая 2026

Финансовый директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд приговорил бывшего финансового директора "Десятого подшипникового завода" в Ростове-на-Дону Феликса Захарцова к четырем годам и трем месяцам колонии, признав виновным в хищении имущества на более чем 2,2 миллиарда рублей.

Как писал "Кавказский узел", главное военное следственное управления СК России завершило расследование дел в отношении генерального директора ООО "Десятый подшипниковый завод" (ГПЗ-10) Александра Дьяченко, собственников завода Алексея и Людмилы Кулешовых, бывшего директора по экономике и финансам Николая Борисова, начальников планово-экономического отдела предприятия Феликса Захарцова и Романа Волкова. Бывший гендиректор предприятия Александр Дьяченко и финансовый директор завода Феликс Захарцов признали вину в полном объеме.

Советский районный суд Ростова-на-Дону вынес обвинительный приговор бывшему финансовому директору ООО "Десятый подшипниковый завод" ("10-ГПЗ") Феликсу Захарцову, пишет 18 мая "Коммерсант".

Суд установил, что Захарцов, используя служебное положение, участвовал в хищении имущества в составе организованной группы. Общий ущерб по делу превысил 2,2 миллиарда рублей. Подсудимый признал вину, было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

Захарцов признан виновным по части 4 статьи 159 УК РФ и приговорен к четырем годам и трем месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Ему три года запрещено заниматься административно-хозяйственной деятельностью в коммерческих организациях, кроме того, назначен штраф в 500 тысяч рублей.

Гражданские иски потерпевших на сумму 2,238 миллиарда рублей удовлетворены в полном объеме.

Напомним, что, по версии следствия, в 2020-2024 годах в рамках государственного оборонного заказа с ООО "Десятый подшипниковый завод" были заключены договоры на поставку подшипниковой продукции. Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости и внесения заведомо ложных сведений в документы о поставках указанной продукции похитили свыше 2,2 млрд рублей, причинив государству и 16 промышленным предприятиям ущерб в особо крупном размере.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
03:29, 19 мая 2026
Суд разрешил активистам присутствовать на заседании по делу кубанских пенсионеров
01:31, 19 мая 2026
Уроженец Сочи осужден за намерение примкнуть к РДК*
БПЛА и ПВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
02:01, 18 мая 2026
Беспилотники сбиты над тремя районами Ростовской области
04:56, 17 мая 2026
Москвич задержан в Ростовской области за попытку вступить в террористическую организацию
00:58, 17 мая 2026
Беспилотники сбиты над Кубанью и Ростовской областью
Персоналии
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Самвел Карапетян. Скриншот https://jnews.ge/143911/
17:04, 14 мая 2026
Карапетян Самвел
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Магомед Гаджиев (признан иноагентом) в 2017 году. Фото: пресс-служба депутата Госдумы.
18 мая 2026, 20:06
Бывший депутат Гаджиев* заочно приговорен к пожизненному сроку

Туапсе. Фото: Туапсинец. https://ru.wikipedia.org/
18 мая 2026, 16:43
Власти Северной Осетии сочли опасным отдых детей в Туапсе

Джихад Юнусов нападает на соседок. Скриншот видео dvach / MAX
18 мая 2026, 13:00
Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Побережье в Сочи. 17 мая 2026 г. Фото: https://t.me/officialsochi/61610
18 мая 2026, 10:59
Власти Сочи отчитались о поисках пятен нефтепродукта на побережье

Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Дагестан: жители Мамедкалы благодарят волонтёров, но задают вопросы властям
Показать больше