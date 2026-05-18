Пользователи соцсетей потребовали наказать Юнусова за избиение женщин

Исключения из бойцовского клуба "Ахмат" недостаточно для наказания бойца ММА Джихада Юнусова, применившего насилие к соседкам во время бытового конфликта, заявили пользователи соцсетей. Согласно судебной практике, обвиняемым по уголовной статье о побоях грозят в Чечне лишь денежные штрафы.

Как писал "Кавказский узел", 16 мая полиция отчиталась о проверке в связи с нанесением побоев в Грозном двум женщинам – "гражданкам Лорсановой и Дагаевой". Республиканский бойцовский клуб «Ахмат» объявил, что боец смешанных единоборств Джихад Юнусов исключен из клуба за насилие в отношении этих женщин.

Поводом для конфликта стала установка видеокамеры около квартиры женщины – Юнусову не понравилось, что обзор камеры захватывает и его дверь. На кадрах видеозаписи, сделанной этой камерой 13 мая, видно, как немолодая женщина вышла в коридор подъезда, а за ней - Юнусов со стаканчиком в руке и еще один мужчина. Диалог Юнусова и женщины перешел на повышенные тона, после чего боец снял крышку со стаканчика, который держал в руке, и плеснул напиток женщине в лицо, а затем швырнул в нее стаканчик и ударил женщину, в том числе дверью квартиры. Второй мужчина пытался оттащить его в сторону, но боец вырвался и, подбежав к женщине, нанес несколько ударов. Ударил он и вторую женщину, которая выскочила из квартиры на крики пострадавшей.

Пользователи Facebook* оставили под публикацией "Кавказского узла" об инциденте с участием Юнусова, по состоянию на 12.55 мск 18 мая, 40 комментариев. Свои мнения об инциденте оставили в комментариях и пользователи Instagram*.

Авторы большинства комментариев резко осудили действия Джихада Юнусова, а многие сочли его исключение из клуба «Ахмат» недостаточным наказанием.

«Не хватит, что отстранили. Нужно посадить. Чтобы другим пришло в голову, что чужих женщин трогать нельзя. Не то что бить», - написала, в частности, Тоита Ирисбиева. «Ударить женщину, и ещё пожилую, это что такое», - возмутился Эльданиз Джафаров.

«Дрянь, а не мужик. Позор тебе, ты обесчестил своё мужское достоинство. Разве можно бить женщин, тем более пожилых дам», - заявил М. Б. "Если сила есть, это не значит, что надо беспредел устраивать", - написал Anar Hacıyev.

«Этот "герой" был [в измененном состоянии сознания] и потому перепутал ринг и соперника», - предположил Noxchi-kent Deni. «Матери его покажите это видео. Пусть знает, кого она воспитала», - предложил Крадислав Власников.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев после инцидента с Юнусовым заявил, что в регионе недопустимо применение насилия в отношении женщин. "В республике женщина защищена и законом, и религиозными нормами, и традициями народов республики", - привело его слова агентство "Грозный информ".

Отдельной темой обсуждения стало заявление чеченских властей о защите женщин. Часть пользователей встретила слова чиновников скепсисом.

«У них женщины защищены, очень смешно», - заявила Anna Kaii. "Особенно для тех, кто живут как в "норме" ежедневных событий насилия женщин", - написал Zaur Bagadarin.

В июне 2023 года BBC выпустила документальный фильм "Когда я сбежала" о девушках с Северного Кавказа, которые смогли вырваться из-под контроля семей. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь, подчеркнули правозащитники.

«Следствие придет к выводу, что агрессивная женщина первая напала, а он только оборонялся», - скептически заметил Сергей Украинец.

«У нас нет такого отношения к женщинам, тем более посторонним и пожилым. И я уверена, что с него спросят за это», - высказала мнение Лиза Льянова.

Действия Юнусова прокомментировал также читатель "Кавказского узла" с ником dannie. "Поднимать руку на чужую женщину, это намного серьезнее, чем избить мужчину или чужого ребенка. В период между первой и второй войной в Чечне, в нашем районе был случай, когда находившийся в сильном подпитии парень пристал к молодой женщине, которая поздно вечером возвращалась с работы. Дошло до того, что он ударил ее несколько раз кулаком и порвал рукав платья. Муж и братья практически сразу же вышли на поиски. Установили, кто это был, буквально через день-два нашли квартиру, где он прятался, и совершили акт возмездия – избили, а потом сняли с него штаны (что у чеченцев считается страшным позором), и в таком виде выбросили на местном рынке. Старейшинам потом пришлось приложить немало усилий для того, чтобы примирить стороны", - написал он.

Читатель "Кавказского узла" с ником janyce выразил солидарность с блогером Тумсо Абдурахмановым (включен в реестр иностранных агентов), который сопоставил мягкую реакцию властей на поступок Юнусова и гораздо более жесткую реакцию на оскорбления родственниц Кадырова и его приближенных. 1

"Согласен с Тумсо Абдурахмановым. Если бы речь шла об оскорблении женщин (не говоря уже об избиении) из семьи Кадырова, или даже кого-то из его ближайшего окружения, то реакция была бы не просто жесткой, а жестокой. И она могла коснуться не только самого виновника, но и его родственников. А Юнусов отделался всего лишь исключением из рядов бойцовского клуба «Ахмат». Во всяком случае, пока", - написал этот читатель в своем комментарии.

Отметим, что власти Чечни подвергали наказаниям и людей, которые по другим причинам вызвали недовольство Рамзана Кадырова. Так, в октябре 2018 года Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами "Ахмат - сила". Этот молодой человек публично извинился за свой поступок и по требованию Кадырова вернулся в Чечню, где его направили на уборку улиц.

На майке, в которую Юнусов был одет во время инцидента, написано слово Firdaws ("Фирдаус"). В терминологии шариата Фирдаус – это лучшее место из райских садов и самое возвышенное, информирует сайт об исламе MuslimClub.ru. Название "Фирдаус" носит также модный дом, который в 2016 году возглавила Айшат Кадырова - дочь главы Чечни. Дизайнерская одежда модного дома продается в офлайн-магазинах в Москве, Грозном и чеченском селе Кезеной-Ам. В ассортименте, представленном на сайте "Фирдауса", есть мужские футболки с надписью Firdaws, однако такой футболки, как у Юнусова, в каталоге нет.

Суды в Чечне назначают штрафы обвиняемым в побоях

Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, считаются административным правонарушением, если не содержат уголовно наказуемого деяния. Согласно ст. 6.1.1 КоАП РФ, за побои предусмотрен штраф от 5000 до 30 тысяч рублей, либо арест на срок от 10 до 15 суток, либо до 120 часов обязательных работ.

Соответствующая статья 116 УК РФ (побои) предусматривает до двух лет лишения свободы. Статья 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья или незначительную стойкую утрату общей трудоспособности) предусматривает до года исправительных работ либо до четырех месяцев ареста.

Согласно текстам приговоров, собранных на сайте "Судебные и нормативные акты РФ", суды в Чечне назначали денежные штрафы обвиняемым по уголовной статье о побоях.

Так, в марте 2019 года суд в Гудермесе, признав местного жителя виновным по статье 116 УК РФ, приговорил его к штрафу в 5000 рублей. В августе 2014 года мировой суд в Чечне приговорил к штрафу в 10 тысяч рублей мужчину, обвиняемого по статье о побоях.

Аналогичное наказание назначил районный суд в Грозном в 2018 году мужчине, который избил мать бывшей супруги, причинив ей "множественные телесные повреждения и сотрясение мозга". Этот человек был признан виновным по статье 116 УК РФ и оштрафован на 10 тысяч рублей.