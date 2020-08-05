Чеченские силовики проигнорировали московских коллег при наказании земляков

05 августа 2020, 22:26

У чеченских силовиков не было правовых оснований для того, чтобы вывозить из Москвы уроженцев республики и подвергать их публичному порицанию, указал юрист Александр Караваев. Правозащитница Светлана Ганнушкина и кавказовед Ахмет Ярлыкапов сочли неэффективной такую борьбу с правонарушениями. Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не исключил, что действия силовиков отвечают запросам части жителей Чечни.

Как писал "Кавказский узел", чеченские власти заставили вернуться из Москвы около ста уроженцев республики, которых силовики посчитали наркоманами и правонарушителями. Депутат Госдумы России и советник главы Чечни Адам Делимханов заявил, что все возвращенные будут привлечены к общественным работам. Глава МВД республики Руслан Алханов обвинил молодых людей в дискредитации чеченского народа. Молодые люди публично раскаялись. Местные жители отметили, что нарушителей унижают, а на их родных оказывают давление вместо того, чтобы наказывать виновных по закону. Такие действия силовиков и чиновников неэффективны и выглядят попыткой заработать политические очки, указали пользователи социальных сетей и читатели "Кавказского узла".

Эта практика "показательной порки" не только неэффективна, но и не соответствует законам, уверена председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина. "Власти Чечни, как и другие, должны действовать в рамках своей компетенции. У них есть Конституция, законы. Власти должны действовать в соответствии с ними. Им не дано право приезжать в другие субъекты России, кого-то забирать и куда-то увозить. Они бы лучше решали проблемы с домашним насилием, фабрикацией дел, коррупцией. Вот это в их компетенции", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" правозащитница.

Если на месте у правоохранительных органов нет проблем с этими людьми, то чеченские силовики не могут заниматься ими, подчеркнула Ганнушкина. "Они что, отвечают за всех этнических чеченцев? Это разве компетенции силовиков?", - подчеркнула Светлана Ганнушкина.

По ее мнению, подобная практика вызывает лишь ненависть. "Сегодня он покаялся, унизился, а завтра сам унизил кого-то. Вообще, на Кавказе честь, достоинство человека всегда были основными ценностями, здесь унижение достоинства должно быть отомщено. Унижать человека совершенно недопустимо. Это никак не может помочь улучшению обстановки в обществе, исправлению людей. Никто не станет лучше благодаря унижению. Униженные люди будут помнить это, и дальше унижение продолжится по цепочке. Униженный будет унижать других. Это сказывается на семьях, женах, детях", - отметила Ганнушкина.

Власти Чечни демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. При этом из Грозного пытаются контролировать и тех жителей республики, что выехали за ее пределы. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

Если у московских правоохранительных органов не возникло к этим людям претензий из-за их поведения в Москве, то чеченские органы неправомочны что-либо предпринимать, согласился юрист Александр Караваев.

"Здесь речь даже не о том, к какой этнической группе они принадлежат. Здесь главное, где было совершено преступление, административное нарушение и вообще правонарушение. Вообще непонятно, на каком основании молодые люди должны делать общественные работы. Такое решение может принять только суд. Это наказание, и оно должно быть принято судом. Если это мера общественного порицания, то на каком основании применяется сила? Ведь они доставляются за тысячи километров", - указал корреспонденту "Кавказского узла" Александр Караваев.

Если же молодые люди уже были привлечены к ответственности в Москве, то и в этом случае претензии к ним в Чечне необоснованны, отметил юрист. "Да, это исходит из принципа, что наказание за одно деяние не может назначаться больше одного раза. Если они уже были наказаны в Москве, то повторное наказание чеченскими правоохранительными органами является незаконным действием", - пояснил Караваев

Он также добавил, что публичными покаяниями и порицаниями подменяется юридически корректная, предусмотренная законом санкция за те или иные правонарушения. "Это очевидно. Здесь два в одном. С одной стороны, эти люди могут быть привлечены к ответственности по законам. Но помимо этого в ход идут общественные инструменты, которые скорее относится к пиару руководства Чечни. Все это напоминает разбор на партсобрании или вызов родителей в школу. Происходящее не имеет ничего общего с законом. Это все политика", - уверен Караваев.

Чеченские силовики регулярно публично отчитывают нарушителей, а затем принуждают их к общественным работам. Так, 11 июля в чеченском паблике было опубликовано сделанное в отделе полиции видео, на котором показаны три молодых человека, задержанные за грубое нарушение правил дорожного движения, и отцы двоих из них. Оба немолодых мужчины признались на камеру, что опозорены поступком сыновей. Во время действия режима самоизоляции силовики собирали нарушителей вместе и проводили с ними беседы, записывая происходящее на видео.

Чеченские чиновники избрали неприемлемую форму общения с доставленными из Москвы молодыми людьми и их близкими, считает старший научный сотрудник Центра изучения Кавказа МГИМО Ахмет Ярлыкапов.

"Мне кажется, безотносительно того, сказано это в адрес кавказцев или нет, такая форма разговора в целом неприемлема. Есть российские законы, и если эти молодые люди виноваты, то надо принять меры в соответствии с законом. Кроме того, если эти молодые люди живут в других регионах России, значит, они самостоятельно живут, зарабатывают, и они сами должны отвечать за свои поступки. Причем, перед законом, а не вот таким образом. Такие методы - они неправовые", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

Он подчеркнул, что раз к делу подключился глава МВД республики, то тем более все действия должны быть в рамках закона. "Соблюдение норм морали и поведения контролирует общество. Если эти молодые люди связаны со своими джамаатами (мусульманскими общинами. - Прим. "Кавказского узла"), то тогда такой разговор возможен внутри джамаата", - отметил Ярлыкапов.

По его мнению, родственники возвращенных из Москвы были вынуждены публично порицать своих сыновей. "Мы с вами знаем, каким образом получаются эти извинения. Вообще, возникает вопрос, насколько эффективны эти результаты. Ну вот человек принес извинения - и что дальше? Возникают сплошные вопросы относительно этой практики извинения в Чечне", - указал Ахмет Ярлыкапов.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев не исключил, что кто-то из родственников доставленных из Москвы молодых людей остался доволен действиями силовиков.

"Зная ситуацию изнутри, могу сказать, что к великому сожалению, отдельные случаи достаточно часто повторяются. Есть семьи, которые сталкиваются с проблемой, когда дети не подчиняются, совершают правонарушения, принимают какие-то таблетки, еще что-то. В Чечне действительно есть эта проблема. Этих молодых людей не обвиняют в использовании наркотиков, их просто пытаются поставить на правильный путь. Есть семьи, которые не справляются с поведением детей, и не против, чтобы МВД им в этом помогло", - сказал Руслан Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

Более того, родственники могли искренне порицать своих сыновей, добавил Кутаев. "В этом вопросе не уверен, что всех заставили. Многие не против, чтобы их детей вернули в Чечню, дали им общественные работы, исправили. Поэтому возможно, что многие искренне осуждали своих детей", - отметил он.

Напомним, что в апреле чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. В марте из Москвы в Грозный были доставлены сразу 47 уроженцев республики - ЧГТРК "Грозный" назвала их в своем репортаже "наркоманами, хулиганами и ворами". В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Этот молодой человек публично извинился за свой поступок и по требованию Кадырова вернулся в Чечню, где его направили на уборку улиц. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, констатировали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет". Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".