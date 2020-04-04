Кампания по принуждению к извинениям в Чечне адресована федеральному центру

04 апреля 2020, 04:56

Чеченские власти демонстративно наводят порядок, принуждая к публичным извинениям всех, чье поведение и слова расходятся с их представлениями о норме. Цель этой кампании - получить одобрение Москвы, считают опрошенные "Кавказским узлом" журналисты и активисты.

Как информировал "Кавказский узел", чеченские власти вернули в республику трех молодых людей и убедили их публично попросить прощения за отказ оплатить поездку на такси в Москве. За поведение земляков извинился и Адам Делимханов. Чеченцы в соцсетях принесли извинения за своих земляков и выразили готовность рассчитаться за них с таксистом.

Поведение земляков в Москве становилось объектом внимания чеченских властей и прежде. Так, 16 марта ЧГТРК "Грозный" сообщила, что чеченские силовики нашли в столице и заставили вернуться на родину 47 уроженцев республики, в их числе - "наркоманы, хулиганы и воры". Родственники возвращенных извинились за их поведение. Эти извинения были сделаны под давлением, предположили правозащитники, а также представители чеченских общин Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодара. Ранее, в октябре 2018 года, Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео с уроженцем Чечни, бросившим жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Вскоре появилось новое видео, на котором молодой человек извиняется за свой поступок. Он по требованию главы республики вернулся в Чечню, где Кадыров трудоустроил его, сообщив, что молодой человек будет убирать улицы. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, констатировали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Чеченская модель порицания востребована федеральным центром

Чеченская модель общественного порицания является федеральной инициативой, которая впоследствии может быть применена по всей стране, считает тележурналист и политик Максим Шевченко.

"Это постмодернистская неоархаизация, мы возвращаемся совсем к древним временам, когда род, тухум, тейп нес ответственность за человека, когда люди делились на своих и чужаков, к своим один суд, казакам - другой суд. Все, что происходит, делается сознательно федеральными властями, которые пытаются представить все это как некое экстравагантное отношение Рамзана Кадырова, который пытается таким образом выстроить отношения с чеченской общиной. А на самом деле это обкатка модели, которая потом будет применяться по всей стране", - сказал Шевченко корреспонденту "Кавказского узла".

"Главный смысл этого - то, что право, которое является универсальным, перестает быть таковым. Получается, что для чеченцев - чеченское право, для остальных - свое, а универсальное будет применяться властью тогда, когда она захочет... Не думаю, что это так случайно и спонтанно, это продуманные в Москве вещи", - полагает он.

По его словам, хулиганов, например, не расплатившихся с таксистом и оскорблявших его, следовало наказать в административном порядке, однако этого не произошло. "У нас не происходит нормального решения процедурных вопросов, которое есть в любом цивилизованном государстве любого типа, все передается на волю доброго правителя. Имеется в виду, что Рамзан Ахматович [Кадыров]... своей милостью будет либо карать, либо миловать и апеллировать не к закону и юриспруденции, которых нет, а к воле правителя. Это все подготовка к введению в России такого монархо-теократического режима. Я не понимаю, что это за норма права, когда человека судят исходя из его национальности", - заявил Шевченко.

По его мнению, несмотря на очевидное замещение в ряде правонарушений функций федеральных силовых структур, эта ситуация не приведет к конфликту интересов. "Я не могу сказать, что Рамзан Кадыров делает неправильно, так тоже нельзя сказать. Да, приструнить молодежь старшими на Кавказе всегда было нормальным. Но почему сразу по месту совершения правонарушения не заводится административное или уголовное дело? И это серьезная тенденция. Эти службы [силовики] относятся, как и всегда относились: им безразлична реальная борьба с криминалом и преступностью, они занимаются спецоперациями в своих интересах, показухой, отчетностью", - считает журналист.

Принятая в Чечне практика принуждения к публичным извинениям вышла далеко за пределы Кавказа, от принудительных извинений не застрахованы ни политики, ни религиозные деятели, указывается в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". "Кавказский узел" ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе".

Публичные унижения в Чечне давно стали практикой и вполне могут быть обязательствами, возложенными на чеченские власти федеральным центром, считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Да, это становится практикой, здесь безо всякого сомнения попытка чеченских властей показать, что они контролируют [всю ситуацию]. Могу предполагать, что здесь могут быть обязательства, возложенные на Кадырова или им добровольно принятые на себя, что он будет контролировать не только Чеченскую Республику, но и всех чеченцев, и для того чтобы как-то демонстрировать эту установку или взятые на себя обязательства, возможно, и происходят такие акции", - сказал Кутаев "Кавказскому узлу".

По его словам, эта практика отражается и на рейтинге региональной власти в глазах российского общества. "Касаемо рейтинга, конечно, для Рамзана Кадырова, как и для Владимира Путина - это очень важно, это видимая часть их деятельности. Такая показательная часть для политиков всегда важна. Потому рейтинг подогревается, отчасти это играет с точки зрения показателей для федерального центра, но и для самих чеченцев, что "мы вас можем отовсюду достать, мы все видим и слышим" - такое послание обществу", - полагает Кутаев.

По его мнению, исключением террористической угрозы на территории республики глава Чечни Рамзан Кадыров забрал любую силовую инициативу спецслужб в регионе. "Не заметить невозможно, что в Чеченской Республике фактически перестали даже показывать и проводить какие-то антиэкстремистские или антитеррористические вылазки, которые могли бы быть показателем такой активности. И это исключительно по инициативе Кадырова. Это единственный регион на территории РФ, где антитеррористические действия проводятся... силами чеченских подразделений", - считает он.

Это исключает силовые провокации федералов на территории республики, полагает он. "Кадыров всегда рапортует, что террористической угрозы в Чечне нет. Этим он даже теоретически не оставляет места российским федеральным службам под предлогом борьбы с террористами брать ситуацию в свои руки. Отсюда следует, что, без всякого сомнения, когда необходимо будет проблемы в Москве и Питере перевести в другую плоскость, для этого есть уже помеченные два региона - это Дагестан и Ингушетия. Вот почему там в тлеющем состоянии все поддерживают, периодически убивая каких-то людей и сообщая, что они были террористами, чтобы иметь возможность там провести крупномасштабную операцию, когда им [силовикам] это понадобится", - считает Кутаев.

Практика публичных извинений поддерживает имидж Кадырова

На Северном Кавказе и в целом российское общество положительно реагирует на практику публичных порицаний и извинений за совершенные поступки, затрагивающие интересы и права других людей, полагает ветеран МВД Дагестана, активист Магомед Шамилов.

"Это меня обрадовало, это чисто по-кавказски. Если человек совершил позорящие действия и его привезли домой - это правильно. Если они извинились от своего народа - это хороший обычай. И это будет оберегать всех наших земляков от совершения таких идиотских выходок. Не оплачивать за такси - крайне позорная и богопротивная вещь. В исламе есть положение, что "работнику за работу надо заплатить до того, как высохнет пот на его лбу". Потому это в корне противоречит нашим обычаям. Жаль, что такие обычаи забывают в Дагестане, мы быстрее ассимилируемся. А извиниться - надо иметь мужество", - сказал Шамилов "Кавказскому узлу".

Он усматривает в этой практике и посыл федеральному центру. "Тут можно усмотреть и посыл федеральной власти... Сам факт, что нарушителей заставляют извиняться - это сигнал, чтобы другим было неповадно. Чеченцы при этом ведь и ревностно защищают права своих земляков, когда они нарушаются в России... Раз чеченцы приезжают в Москву защищать своих, так они должны и наказывать своих. Вот они привезли их, извинились, оплатили за такси", - заключил Шамилов.

Жители Северного Кавказа являются жертвами стереотипов, когда за совершение проступка одним-двумя представителями кавказских народов отрицательное отношение в обществе формируется к каждому ее представителю, считает шеф-редактор издания "Кавказская политика" Беслан Успанов.

"В отношении Кавказа это все еще работает, как и все предыдущие десятилетия. Адресатами [действий чеченских властей] являются все те, кто находится за пределами республики и может там "прославиться", после чего они будут знать, что их в любой момент могут вернуть на территорию республики и с них будет спрос, как и с их родных. Это давно распространенная практика. Мы видели разные репортажи на ЧГТРК, за проступки люди приносили свои извинения. Более того, глава Чечни часто подчеркивает, что всей этой работой за пределами республики занимается депутат Госдумы Адам Делимханов, который и в Москве, и в других регионах организовывает какие-то мероприятия с представителями Чечни, и в ручном режиме ситуация контролируется", - сказал Успанов "Кавказскому узлу".

По его словам, к подобному взаимодействию часто прибегают и власти конкретных регионов. "Безусловно, вся эта практика вылилась в то, что представители разных ведомств, спецслужб, руководств субъектов, мэры городов зачастую связываются с представителями Чечни по тому или иному конфликту, и я знаю много случаев, когда все эти истории не предавались огласке, а решались полюбовно, приносились извинения, и конфликт был исчерпан. Мне кажется, это нормальная практика медиации. Так или иначе, вся эта история положительно сказывается и на имидже главы региона, и в целом республики", - считает Успанов.

В целом отношение к чеченцам в российских городах, особенно в Москве, изменилось в лучшую сторону, полагает он. "В 2005, когда я переехал в Москву, достаточно люто относились к чеченцам. Сейчас кардинально все изменилось не только в Москве. Здесь нужно отметить, что это плоды координации работы главы с постпредствами, его представителями. И даже в сравнении с представителями других кавказских народов, мне кажется, что к чеченцам даже немного лучше относятся", - полагает журналист.

Отвечая на вопрос, не пересекаются ли в этой деятельности интересы чеченских властей с интересами федеральных силовых структур, Успанов отметил существующее между ними взаимодействие. "Зачастую те, кого забирают домой и там публично им устраивают порку - это не очень громкие преступники, а обыкновенные хулиганы, и в принципе возиться с ними местным представителям разных структур не резонно. И самое главное, они уверены, что местное руководство спросит со своих земляков... Есть и другая практика, немало примеров, когда все-таки они [уроженцы Чечни] идут по этапу, и их наказывают, сажают, выносят приговоры", - сказал он.

Новости о практике публичных извинений размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".