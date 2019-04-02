Кадыров усовершенствовал практику публичных извинений для чеченцев вне республики

02 апреля 2019, 01:48

Муслим Джамбеков, арестованный по делу о смертельном ДТП в Москве, стал вторым за последнее время чеченцем, который извинялся перед народом, а не руководством Чечни. Кадыров видит угрозу своему имиджу в любых негативных событиях с участием чеченцев, указали активист Руслан Кутаев и политолог Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", 29 марта Муслим Джамбеков, скрывшийся с места ​аварии на Можайском шоссе в Москве, явился в полицию Грозного с повинной. На следующий день полицейские доставили его в столицу. Новое видео с его извинениями перед главой Чечни вызвало недоумение у опрошенных "Кавказским узлом" жителей республики - они указали, что после аналогичной аварии в Грозном с участием родственника Кадырова наказания не последовало. 31 марта суд арестовал Джамбекова.

В ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария, в ней погибли два человека. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Gelandewagen на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья из Смоленска. Погибли дочь и жена водителя "Нивы", а находившийся за рулем иномарки Муслим Джамбеков скрылся. 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от него "не позорить свой род" и явиться в полицию. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Джамбекова, а МВД подтвердило его явку с повинной. Пострадавшему, потерявшему в ДТП жену и дочь, Кадыров пообещал подарить автомобиль.

За непреднамеренное убийство двух граждан в результате ДТП на Можайском шоссе уроженцу Чечни грозит до восьми лет лишения свободы, указал юрист, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

«Это если его вина в гибели двух граждан будет установлена. Как правило, суд дает меньше восьми лет, зависит от судьи. Каждый случай уникален: то, что он скрылся с места ДТП, вряд ли повлияет на решение судьи, поскольку не это стало причиной аварии и гибели людей. Отягчающим обстоятельством может быть факт вождения в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В таких случаях обычно [водители] признают, что скрылись, и выражают сожаление в суде», - сказал Канаев корреспонденту «Кавказского узла».

Если подсудимый не признается сам, доказать факт вождения в нетрезвом состоянии будет сложно. «Если он скрылся и сдался через 3-4 дня, то доказать факт вождения в состоянии алкогольного опьянения уже невозможно. А за то, что он скрылся с места ДТП, ему грозит лишение водительских прав на полтора года. Если он был в нетрезвом состоянии - лишение прав еще на полтора года», - сообщил Канаев.

Муслим Джамбеков в прошлом был судим за насильственное преступление: в 2008 году московский суд признал Джамбекова виновным в разбойном нападении и похищении документа. Его приговорили к наказанию в виде девяти лет лишения свободы и обязали выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей. Попав в изолятор после ДТП, Джамбеков поделился с представителем ОНК наблюдением - со времени его пребывания в СИЗО "условия содержания и качество пищи значительно улучшились", сообщил 1 апреля "Интерфакс".

Извинения Муслима Джамбекова были адресованы не власти, а народу, обратил внимание глава Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев. «Сейчас вектор настроений изменился: раньше извинялись перед властью, то есть перед Кадыровым, а сейчас звучат извинения перед чеченским народом», - сказал Кутаев «Кавказскому узлу».

«Подобные извинения призваны показать, что перед ним все чеченцы, где бы они ни находились, отчитываются, если совершили какой-то проступок, что влияние Кадырова расширяется. Это он транслирует федеральному центру и российскому обществу в целом», - уверен Кутаев.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, на котором его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Кадыров потребовал публичных извинений от этого чеченца и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова появилось видео, на котором молодой человек - Турпал Хасиев - извиняется за свой поступок. Правозащитники тогда заявили, что Кадыров необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.

Извинения Джамбекова перед чеченским народом были очередным пиаром Кадырова, полагает руководитель научных исследований института "Диалог цивилизаций", политолог Алексей Малашенко.

«Джамбеков вынужден был извиниться перед чеченским народом, поскольку ему поставили такие условия. Он хотел уцелеть, поэтому сделал все, что ему сказали. Но важно проследить за тем, понесет ли он свое наказание или через год его выпустят. Это покажет, насколько извинения Джамбекова были очередным пиаром Кадырова или важен был сам факт его наказания по закону», - сказал Малашенко корреспонденту «Кавказского узла».

Чеченцев, живущих за пределами республики, принуждают к извинениям, поскольку недостойное поведение выходцев из Чечни в разных частях России может ударить по имиджу Кадырова. Всех чеченцев, независимо от места проживания, Кадыров решил привлекать к ответственности за негативное влияние на свою репутацию, считает Малашенко.

«Он понимает, что дело зашло очень далеко, что чеченцы в разных частях России себя ведут не очень адекватно и уже было [немало] случаев подобного поведения. Он осознает, что если это не остановить, то у него будут проблемы, так как это очень сильно раздражает Кремль и особенно [российских силовиков], которые терпеть не могут ни Кадырова, ни [все его окружение] за их безнаказанность. Поэтому он вынужденно пошел на такой пиар-ход и требует извинений не только у жителей Чечни», - заключил политолог.

Реакция Кадырова на инциденты с участием чеченцев

На резонансные конфликты с участием выходцев из Чечни Рамзан Кадыров реагировал и ранее, но характер его реакции был иным. Так, в 2012 году он уволил с должности заместителя полпреда республики при президенте РФ Тамерлана Мингаева. Основанием для отставки чиновника стал инцидент возле ТЦ "Европейский", участниками которого были жена и сын Мингаева - они устроили потасовку с представителями движения "СтопХам", видео с места происшествия попало в интернет.

"Отставка связана с некорректным поведением его супруги Мадины Мингаевой. Я возмущен разговором Мингаевой. Это не язык чеченской женщины, чеченской матери. Это вульгарный язык. Она вела себя исключительно недостойным образом", - заявил тогда Кадыров.

В 2006 году драка между выходцами из Чечни и местными жителями привела к массовым беспорядкам в карельском городе Кондопога. Рамзан Кадыров, на тот момент премьер-министр Чечни, тогда возложил ответственность за случившееся на местные власти - он заявлял об "античеченских и антикавказских" настроениях в Карелии и ультимативно предлагал властям республики установить порядок в регионе. "Если карельские власти не могут найти формы и методы урегулирования ситуации, то мы сумеем найти правовые методы, способные привести ситуацию в правовое русло", - цитировала его слова "Газета.Ру" в материале Кадыров устроит карельский погром.