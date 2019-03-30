МВД пообещало доставить виновника ДТП из Чечни в Москву

30 марта 2019, 01:50

Чеченские силовики передадут подозреваемого в участии в аварии на Можайском шоссе московским полицейским, сообщило 29 марта МВД России. Кадыров пообещал подарить машину пострадавшему в ДТП.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе "не позорить свой род" и явиться в полицию с повинной. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни. На следующий день Кадыров опубликовал видеозапись извинений Муслима Джамбекова, сообщив, что находившийся в розыске явился с повинной. Пользователи соцсетей поспорили о необходимости вмешательства главы Чечни в резонансные дела.

В ночь на 25 марта на Можайском шоссе в Москве произошла авария, в ней погибли два человека. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Gelandewagen на большой скорости вылетел на встречную полосу, где столкнулся с "Нивой", в которой ехала семья из Смоленска, погибли дочь и жена водителя. СМИ сообщили, что владельцем иномарки является боец ММА из Чечни Абдул-Рахман Дудаев. Сам Дудаев заявил, что продал машину год назад без переоформления. Рамзан Кадыров отметил, что в совершении ДТП подозревается Муслим Джамбеков.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что Джамбеков явился в полицию с повинной.

"В отдел полиции № 3 управления МВД РФ по городу Грозный пришел с явкой с повинной Муслим Джамбеков, подозреваемый в совершении ДТП на Можайском шоссе в Москве", - цитирует ее 29 марта ТАСС.

Сотрудники Управления уголовного розыска МВД Чечни доставят подозреваемого в Москву и "передадут столичным коллегам", - приводит сообщение сотрудника пресс-центра МВД России "Интерфакс-Юг".

Пострадавшему в аварии на Можайском шоссе в Москве глава Чечни пообещал оказать помощь из средств фонда имени Ахмата Кадырова.

"Принято решение приобрести для Романа Роменкова автомашину «Нива» и оказать иную помощь", - написал Кадыров на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Фонд Кадырова был создан в 2004 году, вскоре после гибели первого президента Чечни. Все бюджетники Чечни ежемесячно обязаны переводить на благотворительность в фонд около 10% своих доходов, говорится в справке "Кавказского узла" "Фонд Кадырова: как тратят "деньги от Аллаха".

На сайте МВД России нет информации о планах по доставке в Москву подозреваемого в участии в ДТП на 1.00 мск 30 марта.

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