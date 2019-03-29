Кадыров отчитался о явке с повинной виновника ДТП в Москве

29 марта 2019, 13:55

Находившийся в розыске после ​аварии на Можайском шоссе явился с повинной, заявил сегодня Рамзан Кадыров, опубликовав видеозапись извинений Муслима Джамбекова. Пользователи соцсетей поспорили о необходимости вмешательства главы Чечни в резонансные дела.

Как писал "Кавказский узел", 28 марта Рамзан Кадыров потребовал от скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе "не позорить свой род" и явиться в полицию с повинной. Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни.

Авария на Можайском шоссе в Москве, в которой погибли два человека, произошла в ночь на 25 марта. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Gelandewagen на большой скорости вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с "Нивой", в которой ехала семья из Смоленска. СМИ сообщили, что владельцем иномарки является боец ММА из Чечни Абдул-Рахман Дудаев. Сам Дудаев заявил, что продал машину год назад без переоформления. В свою очередь Рамзан Кадыров отметил, что в совершении ДТП подозревается Муслим Джамбеков.

"Муслим Джамбеков явился в правоохранительные органы Чечни. Он находился в розыске как виновник ДТП на Можайском шоссе, в результате которого погибли женщина и девочка. Накануне я сделал жесткое обращение, призывая Джамбекова незамедлительно прибыть в полицию. Как меня проинформировало руководство МВД по ЧР, Джамбеков поясняет, что был в шоковом состоянии и получил травму при аварии. Этим он якобы объясняет свой поступок, который на самом деле не красит мужчину", - написал сегодня в 12.12 мск в своем аккаунте в соцсети "ВКонтакте" Рамзан Кадыров.

Он также отметил, что, Джамбеков "готов понести любое наказание, предусмотренное законом". "Утверждает, что глубоко сожалеет о случившемся, выражает соболезнование родным и близким погибших при ДТП женщины и девочки", - подчеркнул глава Чечни, сопроводив свою запись видео.

На видео мужчина заявляет, что он - Муслим Джамбеков, "по вине которого произошло ДТП на Можайке". "Это не намеренно все было, я находился в шоковом состоянии на тот момент и, не соображая, что происходит, покинул это место. Я приношу соболезнования родным и близким пострадавших, извиняюсь перед своим народом, перед жителями России за то, что вот так все произошло", - заявил мужчина. Он также отметил, что после обращения Рамзана Кадырова понял, "что так все дальше не может продолжаться, и сегодня явился с повинной". "Извиняюсь и перед ним, что так все произошло и до него дошло это все", - подчеркнул мужчина, на лбу которого видны ссадины.

При этом, по данным на 13.45 мск 29 марта, на сайте МВД нет сведений о явке с повинной Муслима Джамбекова.

Пользователи соцсетей поспорили о вмешательстве Кадырова в дело о ДТП



С осуждениями действий скрывшегося с места ДТП выступили пользователи соцсетей, поспорив о том, понес бы наказание виновник или нет без вмешательства главы Чечни.

"Нормально. Глава сказал, мужик понял. А степень вины суд установит с учетом всех обстоятельств", - написал в комментарии к записи Рамзана Кадырова пользователь "ВКонтакте" Алексей Гулак.

В свою очередь пользователь Василий Грегорийвалераконстантин отметил, что пост Рамзана Кадырова "выглядит как пиар". "Его и так бы нашли", - уверен он.

Часть пользователей соцсети указали, что видеообращение предполагаемого виновника ДТП снято в Грозном. "Мне вот интересно... ДТП произошло в Москве, а видео, судя по фону, снято в центре Грозного. Нормально у него так длилось шоковое состояние. Если бы Кадыров к нему не обратился по ходу, это шоковое состояние так и не прошло бы", - написал Александр Филатов.

В свою очередь пользователи Facebook в комментариях к записи об обращении Рамзана Кадырова к предполагаемому виновнику ДТП в Москве, размещенной на платформе "Anews: все новости и блоги", поспорили о необходимости вмешательства в дело главы Чечни.

"Кадырову для поднятия рейтинга это выгодно. Вот и всё", - выразила свое мнение Елена Сави.

"Кадыров - это часть нашей системы. Таких руководителей в нормальной системе быть не должно. Он ставит себя лично выше закона", - указал Джон Смит.

"Было бы лучше, если бы он молчал? Какие бы грехи за ним ни были, а здесь и сейчас он помогает поймать преступника. Считаю, что это хорошее дело", - напомнил Alain Balakbaev.

В октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, на котором его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Кадыров потребовал публичных извинений от этого чеченца и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова появилось видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. Правозащитники тогда заявили, что Кадыров необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.

Жители Чечни сочли заявление Кадырова пиар-акцией

Глава Чечни демонстрирует свои возможности и дает понять, что контролирует чеченцев и вне республики, заявили корреспонденту "Кавказского узла" жители Чечни.

"Кадыров любит демонстрировать свои возможности решать практически любые вопросы. К тому же Рамзан своим обращением дает понять, что он контролирует полностью ситуацию с чеченцами, как в регионе, так и за ее пределам", - отметил грозненец Эли.

"Кадыров выбрал в принципе беспроигрышный ход, для него это в общем-то очередной неплохой пиар. Как бы то ни было, теперь поимку или добровольную явку преступника с повинной свяжут с именем Рамзана [Кадырова]", - подчеркнул другой житель республики Султан.

Материалы о нарушениях прав человека и борьбе с инакомыслящими в Чечне "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Инакомыслие в Чечне".