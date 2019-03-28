Кадыров потребовал от предполагаемого виновника аварии в Москве явиться в полицию

28 марта 2019, 22:21

Рамзан Кадыров потребовал от скрывшегося с места ​аварии на Можайском шоссе «не позорить свой род». Этому призыву предшествовало обращение смоленского депутата по поводу ДТП к главе Чечни.

Как писал "Кавказский узел", авария на Можайском шоссе в Москве, в которой погибли два человека, произошла в ночь на 25 марта. По словам очевидцев, автомобиль Mercedes Gelandewagen на большой скорости вылетел на встречную полосу, где произошло столкновение с "Нивой", в которой ехала семья из Смоленска. СМИ сообщили, что владельцем иномарки является боец ММА из Чечни Абдул-Рахман Дудаев. Сам Дудаев заявил, что продал машину год назад без переоформления.

Правоохранители считают виновником аварии уроженца Чечни Муслима Джамбекова, который скрылся с места происшествия, сообщил сегодня Рамзан Кадыров.

"Я призвал руководство правоохранительных органов ЧР принять исчерпывающие меры для установления места нахождения и задержания Муслима Джамбекова, если он каким-то образом приехал в Чечню. Данный вопрос у меня на особом контроле", - написал сегодня в 17.49 мск Кадыров на своей странице «ВКонтакте».

Кадыров отметил, что он, как и все жители республики, решительно осуждает поступок скрывшегося с места ДТП мужчины. "Если ты действительно чеченец, мужчина, мусульманин, нужно отвечать за содеянное, а не позорить народ и свой род. Если же за рулем находился другой человек и ты пытаешься увести его от ответственности, ничего из этого не получится! Со всей ответственностью предупреждаю о необходимости незамедлительности явиться в полицию, где бы ты ни находился", - подчеркнул глава Чечни.

Он пообещал продолжать поиски сбежавшего, "если даже не будут искать правоохранительные органы". "Скрыться ты не сможешь. С 25 марта прошло несколько дней! Хотя бы теперь опомнись и немедленно явись в полицию или сообщи о месте пребывания! При этом выражаю глубокие соболезнования семье погибших", - заключил Кадыров.

Это же обращение опубликовано в Telegram-канале главы Чечни. На него уже обратил внимание депутат Смоленской областной думы Андрей Митрофаненков, который 26 марта на своей странице в соцсети «ВКонтакте» обратился к Кадырову с просьбой «повлиять на ситуацию и выступить с официальным заявлением, призывая водителя к ответственности».

Сегодня Митрофаненков поблагодарил Кадырова, посчитав, что слова главы Чечни были ответом на его обращение. «В своём телеграм-канале Рамзан Ахматович написал, что взял ситуацию с ДТП, в котором погибли смолянка Оксана с 11-летней дочерью, на личный контроль. Именно благодаря такому общественному резонансу и особому вниманию со стороны властей можно добиться справедливости», - написал сегодня в 19.15 мск Андрей Митрофаненков.

Напомним, в октябре 2018 года Рамзан Кадыров жестко отреагировал на видео в сети, на котором его молодой земляк бросил жестяную банку в пассажиров общественного транспорта в Москве со словами: "Ахмат - сила". Кадыров потребовал публичных извинений от этого чеченца и явиться к нему с родителями "первым же самолетом". Примерно через 2,5 часа после сообщения главы Чечни в Instagram телерадиокомпании "Путь" имени Ахмата Кадырова появилось видеообращение, в котором молодой человек извиняется за свой поступок. Правозащитники тогда заявили, что Кадыров необоснованно демонстрирует ответственность за всех чеченцев.