МИД Азербайджана назвал провокацией акцию у посольства в Москве

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Сегодня в Москве группа левых активистов провела акцию у посольства Азербайджана. Участники разместили три плаката с критикой азербайджанских властей и призывами обратить внимание на положение граждан России, находящихся в заключении в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2025 года трое нацболов были задержаны на акции возле консульства Азербайджана. Участники акции тогда заявили, что протестуют против стратегического альянса Баку с Анкарой, также против изменений на энергетическом рынке, что делает Баку естественным конкурентом "Газпрома".

Об акции нацболов сообщил Telegram-канал "Прямое действие Z", связанный с национал-большевистским движением и партией "Другая Россия Э.В.Лимонова" 1 .

"Сегодня, 27 августа, неизвестные нацболы разместили на фасаде посольства Азербайджана в Леонтьевском переулке в Москве три плаката, посвящëнные русофобской политике Алиева и беспределу азербайджанских спецслужб: "СГБ - пытает, Алиев - покрывает!", "Русская кровь на ваших руках!", "Руки прочь от русских граждан!", - говорится в сообщении канала.

Участники акции объяснили её ситуацией вокруг граждан России, арестованных и осуждённых в Азербайджане, а также уголовными делами, возбуждёнными азербайджанскими властями в отношении ведущего телеканала "Москва 24" Ивана Князева, политического консультанта Семёна Уралова и советника министра транспорта России Алексея Чадаева.

14 июля и 13 августа 2026 года на YouTube-канале журналиста и блогера Семена Уралова вышли два выпуска программы "Чистота понимания", посвященные отношениям России и Азербайджана. В июльском выпуске участники обсуждали использование этнических конфликтов для дестабилизации Азербайджана и возможность военного вмешательства, а в августовском - звучали призывы к физическому устранению лиц, не соблюдающих договоренности, и утверждения о том, что Россия якобы вправе судить по своим законам родившихся в СССР до 1991 года.

По мнению организаторов акции, Баку последовательно ведёт антироссийскую политику. "8 наших граждан уже больше года находятся в заключении в Азербайджане, где подвергаются пыткам. Подмятые под Алиева СМИ открыто поддерживают Украину и демонизируют русскую армию. Тем временем азербайджанские военнослужащие, убившие 6 российских миротворцев в деревне Джанятаг и сбившие российский вертолëт, не привлечены ни к какой ответственности, а азербайджанские диаспоры продолжают вести теневой бизнес на территории России", - говорится в сообщении.

20 сентября 2023 года автомобиль с миротворцами был обстрелян, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с этим выразил соболезнования Владимиру Путину. Машину с пятью миротворцами по ошибке обстреляли азербайджанские военные, еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

В заявлении отдельно оценивается факт объявления в розыск Ивана Князева, Семëна Уралова и Алексея Чадаева. "Вместо того, чтобы встать на их защиту, МИД РФ принялся оправдываться перед русофобами. Чадаева, советника министра транспорта, вовсе уволили с должности, чтобы угодить азербайджанской генпрокуратуре", - пишет Telegram-канал.

Несмотря на очередной виток кризиса в отношениях, Москва и Баку будут вынуждены сохранять прагматичное сотрудничество, поскольку взаимозависимы в сфере торговли и реализации логистических проектов, включая коридор "Север – Юг", указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские политологи.

Через несколько часов после появления информации об акции МИД Азербайджана выступил с официальным заявлением. Ведомство назвало размещение плакатов "неприемлемой провокацией" и заявило, что произошедшее может быть направлено на искусственное обострение отношений между Азербайджаном и Россией.

МИД также связал акцию с тем, что называет "грязной и предвзятой кампанией" против Азербайджана в некоторых российских СМИ. Баку призвал российские правоохранительные органы дать произошедшему правовую оценку, провести расследование и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

"Мы ожидаем, что российская сторона в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года будет в полной мере выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Посольства Азербайджанской Республики и его персонала, а также по предотвращению любых провокационных действий, которые могут помешать нормальному функционированию дипломатической миссии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов был депортирован из России в Азербайджан. Ранее Гасанов пытался обжаловать решение о высылке, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".