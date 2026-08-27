×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
20:36, 27 августа 2026

МИД Азербайджана назвал провокацией акцию у посольства в Москве

МИД Азербайджана в Москве. Фото: https://ovisah.ru/aziya/azerbaydzhan/konsulstvo-azerbaydzhana-v-moskve/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сегодня в Москве группа левых активистов провела акцию у посольства Азербайджана. Участники разместили три плаката с критикой азербайджанских властей и призывами обратить внимание на положение граждан России, находящихся в заключении в Азербайджане.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа 2025 года трое нацболов были задержаны на акции возле консульства Азербайджана. Участники акции тогда заявили, что протестуют против стратегического альянса Баку с Анкарой, также против изменений на энергетическом рынке, что делает Баку естественным конкурентом "Газпрома".

Об акции нацболов сообщил Telegram-канал "Прямое действие Z", связанный с национал-большевистским движением и партией "Другая Россия Э.В.Лимонова" .

"Сегодня, 27 августа, неизвестные нацболы разместили на фасаде посольства Азербайджана в Леонтьевском переулке в Москве три плаката, посвящëнные русофобской политике Алиева и беспределу азербайджанских спецслужб: "СГБ - пытает, Алиев - покрывает!", "Русская кровь на ваших руках!", "Руки прочь от русских граждан!", - говорится в сообщении канала.

Участники акции объяснили её ситуацией вокруг граждан России, арестованных и осуждённых в Азербайджане, а также уголовными делами, возбуждёнными азербайджанскими властями в отношении ведущего телеканала "Москва 24" Ивана Князева, политического консультанта Семёна Уралова и советника министра транспорта России Алексея Чадаева.

14 июля и 13 августа 2026 года на YouTube-канале журналиста и блогера Семена Уралова вышли два выпуска программы "Чистота понимания", посвященные отношениям России и Азербайджана. В июльском выпуске участники обсуждали использование этнических конфликтов для дестабилизации Азербайджана и возможность военного вмешательства, а в августовском - звучали призывы к физическому устранению лиц, не соблюдающих договоренности, и утверждения о том, что Россия якобы вправе судить по своим законам родившихся в СССР до 1991 года.

По мнению организаторов акции, Баку последовательно ведёт антироссийскую политику. "8 наших граждан уже больше года находятся в заключении в Азербайджане, где подвергаются пыткам. Подмятые под Алиева СМИ открыто поддерживают Украину и демонизируют русскую армию. Тем временем азербайджанские военнослужащие, убившие 6 российских миротворцев в деревне Джанятаг и сбившие российский вертолëт, не привлечены ни к какой ответственности, а азербайджанские диаспоры продолжают вести теневой бизнес на территории России", - говорится в сообщении.

20 сентября 2023 года автомобиль с миротворцами был обстрелян, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в связи с этим выразил соболезнования Владимиру Путину. Машину с пятью миротворцами по ошибке обстреляли азербайджанские военные, еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

В заявлении отдельно оценивается факт объявления в розыск Ивана Князева, Семëна Уралова и Алексея Чадаева. "Вместо того, чтобы встать на их защиту, МИД РФ принялся оправдываться перед русофобами. Чадаева, советника министра транспорта, вовсе уволили с должности, чтобы угодить азербайджанской генпрокуратуре", - пишет Telegram-канал.

Несмотря на очередной виток кризиса в отношениях, Москва и Баку будут вынуждены сохранять прагматичное сотрудничество, поскольку взаимозависимы в сфере торговли и реализации логистических проектов, включая коридор "Север – Юг", указали опрошенные "Кавказским узлом" бакинские политологи.

Через несколько часов после появления информации об акции МИД Азербайджана выступил с официальным заявлением. Ведомство назвало размещение плакатов "неприемлемой провокацией" и заявило, что произошедшее может быть направлено на искусственное обострение отношений между Азербайджаном и Россией.

МИД также связал акцию с тем, что называет "грязной и предвзятой кампанией" против Азербайджана в некоторых российских СМИ. Баку призвал российские правоохранительные органы дать произошедшему правовую оценку, провести расследование и принять меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

"Мы ожидаем, что российская сторона в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях 1961 года будет в полной мере выполнять свои обязательства по обеспечению безопасности Посольства Азербайджанской Республики и его персонала, а также по предотвращению любых провокационных действий, которые могут помешать нормальному функционированию дипломатической миссии", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Кавказский узел" также писал, что руководитель азербайджанской диаспоры в Москве Бахтияр Гасанов был депортирован из России в Азербайджан. Ранее Гасанов пытался обжаловать решение о высылке, однако суд отклонил апелляционную жалобу.

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL". Новым витком ухудшения отношений двух стран стали этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане. Баку обвиняет власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Кавказский узел

Гласность помогает решить проблемы
Отправьте сообщение, фото или видео через бот «Кавказского узла» в Telegram или через WhatsApp.
Telegram-бот
+358 46 564-7754
Мобильная форма
В Telegram - после перехода нажмите «Запустить бота» и отправьте сообщение. Фото и видео можно прикрепить через значок скрепки, выбрав пункт «Файл».

В WhatsApp - перейдите в чат с «Кавказский узел» и отправьте сообщение. Фото, видео и документы прикрепляются через значок скрепки.
Новости
Мария Захарова. Фото: MariaVladimirovnaZakharova / Telegram Захарова пристыдила власти Армении за заявления о железной дороге

Аргументы Еревана о том, что российская концессия мешает Армении стать участником логистических инициатив, абсолютно не соответствуют действительности, заявила официальный представитель МИД России.

Граница Южной Осетии и Грузии. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Жители Южной Осетии рассказали о сложностях поездок в Грузию

Жители Ленингорского района Южной Осетии сообщили о сложностях получения документов для пересечения границы с Грузией. При этом тема закрытой дороги в Грузию была ключевой для жителей района во время голосования на выборах президента республики.

Башир Сулейманлы. Фото: https://vesti.az/xeber/socium/arestovany-basir-suleimanly-i-mamed-alpai-540232 Азербайджанский активист Сулейманлы пожаловался на затягивание судебного процесса

Находящийся под арестом руководитель Института гражданских прав Башир Сулейманлы считает, что судебный процесс по его делу намеренно затягивается, из-за чего он продолжает длительное время оставаться в условиях изоляции.  

Роберт Кочарян. Стоп-кадр видео Kanal 13? https://www.youtube.com/watch?v=l9txIC4bSQc Бывший президент Армении Кочарян арестован на два месяца

Суд постановил арестовать бывшего президента Армении Роберта Кочаряна на два месяца. Представители оппозиции назвали дело против него политическим преследованием.

Участники непрерывных протсестов в 637-й день в Тбилиси. Фото: MO SE / Facebook (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России) Протестующие вышли на акции в Тбилиси в 637-й день подряд

Сторонники евроинтеграции Грузии вышли на акции у здания парламента и Тбилисского городского совета в 637-й день подряд, требуя освободить политзаключенных и провести прозрачные выборы. 69-летнего активного участника протестов арестовали на 15 дней за оскорбление полицейских.

Седрак Кочарян. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Седрак Кочарян водворен в ереванский изолятор

Седрак Кочарян помещен в изолятор "Ереван-Кентрон", где содержится в одиночной камере. Защита намерена обжаловать его арест, заявил адвокат.

Персоналии
Бахруз Самедов. Фото https://freebahruzcampaign.org/
13:51, 27 августа 2026
Самедов Бахруз Валех оглы
Роберт Кочерян. Скриншот https://robertkocharyan.am/
14:30, 26 августа 2026
Кочарян Роберт
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
11:23, 26 августа 2026
Кадыров Адам Рамзанович
События
19:36, 27 августа 2026
Сын вдовы бывшего вице-премьера Дагестана арестован по делу об убийстве матери
18:40, 27 августа 2026
Житель Дагестана осужден за подготовку теракта и призывы к экстремизму
09:55, 27 августа 2026
Два дома жителей Ростовской области повреждены в ходе атаки БПЛА
06:59, 27 августа 2026
Комбатант из Дагестана убит в зоне военной операции
06:00, 27 августа 2026
Бывший глава оборонного завода в Таганроге заподозрен в мошенничестве
04:02, 27 августа 2026
Контрактник с Кубани убит в военной операции
Все события дня
Темы дня
Дорожный рабочий во время намаза в Астрахани. 27 августа 2026 г. Скриншот видео https://t.me/astrakhansu/47017
27 августа 2026, 16:44
Дорожный рабочий из Чечни оштрафован за публичный намаз в Астрахани

Иван Таценко в зале суда. Фото: объединённая пресс-служба судов Краснодарского края
27 августа 2026, 12:44
Суд оставил в силе наказание кубанскому силовику за избиение задержанного

Бахруз Самедов. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
27 августа 2026, 08:55
Азербайджанский ученый пожаловался на отсутствие медицинской помощи в колонии

Спутниковый снимок показывает нефтяные пленки в местах затопления кормовой части «Волгонефть-212» (цифра 1) и носовой части «Волгонефть-239» (цифра 2) на 25 августа 2026 г. Скриншот https://t.me/greensatru/238
26 августа 2026, 16:33
Утечка с затонувших близ Анапы танкеров фиксируется после отчета об окончании откачки мазута

«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
«Где Седа?» — подругу пропавшей уроженки Чечни задержали на пикете в Грозном.
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Протест в Махачкале: жители перекрыли дорогу из-за отключений света
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Туристки облили свадьбу в Грузии? Опубликовано новое видео с начала конфликта.
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Telegram заблокировал «Кавказскую общину» после обращения
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Туристка заявила о нападении в Грузии из-за русского языка
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Показать больше