Азербайджан признал убийство в Карабахе шести российских миротворцев

21 сентября 2023, 20:44

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Машину с пятью российскими миротворцами, которые погибли в Карабахе, по ошибке обстреляли военнослужащие азербайджанской армии, еще один миротворец погиб и один был ранен в результате обстрела со стороны карабахских военных группировок, заявила генпрокуратура Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. Президент Азербайджана высказал слова соболезнования президенту России Владимиру Путину из-за гибели миротворцев. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, обстоятельства гибели миротворце пока неизвестны, ведется расследование их гибели

Военнослужащие Азербайджана по ошибке обстреляли машину с пятью миротворцами, сообщила сегодня Генпрокуратура Азербайджана. "20 сентября 2023 года группой военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, участвовавших в локальных антитеррористических мероприятиях на территории села Джанятаг Тертерского района Азербайджана, из огнестрельного оружия был обстрелян автомобиль с дислоцированными на этой территории военнослужащими Миротворческого контингента Российской Федерации (РМК), ошибочно принятый по причине сложного рельефа местности и туманно-дождливых погодных условий за принадлежавший незаконным армянским вооруженным формированиям. В результате происшествия погибли пять военнослужащих Российского миротворческого контингента", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, в тот же день на территории этого же села "неустановленными членами незаконных армянских вооруженных формирований был обстрелян из огнестрельного оружия автомобиль "Камаз", принадлежащий российским миротворцам. В результате происшествия один военнослужащий РМК погиб, один военнослужащий получил ранения", сообщило сегодня APA cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

Генпрокуратура отчиталась, что в связи с обоими случаями гибели миротворцев расследуется уголовное дело. Генеральный прокурор Азербайджана выразил сегодня соболезнования Генпрокурору России в связи с гибелью миротворцев. "Стороны договорились о проведении в тесном сотрудничестве всестороннего расследования происшествия", - привело фрагмент сообщения ведомства агентство Report.

Напомним, что 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. Сегодня в Евлахе прошли переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

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