Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана

20 сентября 2023, 22:10

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Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла”.

Встреча в марте 2023 года

1 марта 2023 года состоялась встреча представителей азербайджанских властей с армянским населением Карабаха. Встреча проходила в присутствии российских миротворцев в ходжалинской штаб-квартире миротворческого контингента.

Азербайджан на встрече представляли депутат парламента Рамин Мамедов, назначенный ответственным за контакты с армянским населением Нагорного Карабаха, и Масим Мамедов, глава совместной экспертной группы Минэкологии, Минэкономики и госкомпании AzerGold по вопросам незаконной эксплуатации природных ресурсов.

Встреча была посвящена вопросу интеграции карабахских армян в азербайджанское государство и общество. Основной темой встречи была паспортизация карабахских армян как способ легализации их проживания на территории Азербайджанской Республики в соответствии с Конституцией и законодательством страны. Предполагалось, что такой формат встреч станет постоянным. Местами проведения рассматривались Агдам, Гянджа и Баку .

По сведениям пресс-секретаря президента Нагорного Карабаха Лусине Аванесян, на трехсторонней встрече с участием российского контингента обсуждались гуманитарные и инфраструктурные вопросы, такие как восстановление бесперебойного движения людей, транспорта и грузов по Лачинскому коридору, восстановление подачи электроэнергии и природного газа, работы рудника Кашен.

Аванесян назвала ту встречу конструктивной. Однако вскоре после встречи президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян заявил в правительстве, что "какая-либо интеграция с Азербайджаном исключена". "Мы останемся приверженными идеям Арцахского движения и не сделаем ни шага назад на пути независимости. (...) Тем не менее, это не означает, что мы будем избегать контактов для решения вопросов инфраструктуры и гуманитарных проблем", - сказал он.

Приглашения на вторую встречу и отказы Степанакерта

13 марта 2023 года администрация президента Азербайджана пригласила представителей армянской общественности Карабаха на вторую встречу в Баку для продолжения контактов по реинтеграции и обсуждения вопросов реализации инфраструктурных проектов в Карабахском регионе.

Но в Степанакерте отказались обсуждать подобную формулировку содержания встречи, заявив, что о «реинтеграции» речи быть не может. В Нагорном Карабахе также напомнили, что дипломатический этикет не предполагает передачу приглашений через СМИ, а переговоры возможны исключительно на равных условиях, в рамках международных механизмов” .

27 марта 2023 года азербайджанская сторона вновь предложила армянской общественности Нагорного Карабаха встретиться в Баку .

Азербайджан снова призывал провести встречу по вопросам реинтеграции и реализации инфраструктурных проектов в Карабахе. При этом Баку напомнил, что от прошлого приглашения на встречу армяне Карабаха отказались .

Степанакерт вновь отказался от встречи. Ильхам Алиев тогда назвал отказ “демонстративным” и заявил, “что третьего приглашения не будет", "не хотят, значит, не хотят” .

Баку обвинил Карабах в срыве всех договоренностей

11 августа 2023 года стало известно, что сторонами конфликта была достигнута договоренность об использовании дороги в Нагорный Карабах через Агдам и более интенсивном использовании Лачинского коридора. Об этом сообщил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, не уточнив были ли проведены перед этим сторонами какие-либо встречи.

"В результате усилий международных партнеров в последние несколько дней была договорённость об использовании МККК дороги Агдам-Ханкенди для грузоперевозок и интенсификации прохода по Лачинской дороге под эгидой МККК через 24 часа после этого", - приводятся слова Гаджизаде в пресс-релизе МИД Азербайджана.

Наряду с этим Гаджизаде сообщил, что по предложению Азербайджана “было согласовано проведение встречи в Евлахе между представителями азербайджанской стороны и армянского населения Карабахского экономического района Азербайджанской Республики, и приняты все подготовительные логистические меры".

Вскоре, однако, в МИД Азебайджана заявили, что карабахская сторона "нарушила все договорённости в последний момент". В тот же день в “Коммерсанте” в статье “Арцах против Карабаха” утверждалось со ссылкой на источник в российских госструктурах, что Россия выдвинула предложение по открытию коммуникаций в Нагорный Карабах с функционированием как Лачинской дороги, так и трассы Агдам-Степанакерт. "Такой вариант был в высокой степени готовности", - сказал источник издания. Однако армянская сторона сорвала эту договоренность, говорится в статье .

Эскалация 19-20 сентября 2023 года

На следующий день после начатых 19 сентября 2023 года обстрелов территории Нагорного Карабаха артиллерией Азербайджана Баку сообщил о принятии Нагорным Карабахом условий по разоружению армянских войск в регионе и проведению встречи в Евлахе с целью обсуждения вопросов реинтеграции армян Карабаха в азербайджанское общество.

Согласно договоренности о прекращении огня, на 21 сентября назначена встреча в Евлахе представителей Баку и армянских жителей Карабаха, сообщила и администрация президента Азербайджана. Озвучено, что делегацию Азербайджана на встрече возглавит Эльчин Амирбеков - представитель президента Азербайджана по особым поручениям. Он был назначен на эту должность 18 июля 2023 года.

Об эскалации конфликта в Нагорном Карабахе 19-20 сентября 2023 года рассказывается в справке "Кавказского узла".

Контакты Баку и Степанакерта после осенней войны 2020 года

После окончания карабахской войны осенью 2020 года между представителями Азербайджана и Нагорного Карабаха проходили непубличные встречи по вопросам поиска тел погибших и строительства альтернативной дороги в обход Лачина. По информации азербайджанской стороны, от Карабаха переговоры вел бывший секретарь Совбеза непризнанной республики Виталий Баласанян. “Именно Баласанян общался с армянами в Лачыне, призывая их спокойно покинуть город и села вокруг, не причиняя ущерба жилью”, - сообщало издание Turan. В январе 2023 года Баласанян был уволен, на его место был назначен Арарат Мелкумян, который до того был первым заместителем Службы национальной безопасности Карабаха .

7 декабря 2022 года состоялась встреча представителей Минэкологии и Минэкономики Азербайджана с командованием российских миротворцев. Хотя представители армянского населения Нагорного Карабаха в этой встрече не участвовали, она имела прямое отношение к ситуации в этом регионе. На встрече обсуждались вопросы проведения очного осмотра месторождений полезных ископаемых, осуществления мониторингов и инвентаризации по различным направлениям .

10 декабря 2022 года в Минэкономики Азербайджана сообщили о срыве намеченного на эту дату мониторинга эксплуатации месторождений. В итоге 12 декабря 2022 года Лачинский коридор был заблокирован азербайджанскими активистами. Блокада сильно сказалась на гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе, жители которого столкнулись с дефицитом топлива, медикаментов и продуктов первой необходимости.

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