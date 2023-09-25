Баку сообщил об итогах встречи в Ходжалы с представителями Карабаха

25 сентября 2023, 20:49

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Представители властей Азербайджана и жителей Карабаха в ходе встречи в Ходжалы обсудили вопросы медицинской помощи, в частности совместных врачебных бригад, и налаживания контактов Баку с армянским населением Карабаха, отчиталась администрация президента Азербайджана, охарактеризовав встречу как конструктивную.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. Сегодня в карабахском городе Ходжалы началась вторая встреча представителей властей Азербайджана и армянского населения Карабаха.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Сегодня в карабахском городе Ходжалы состоялась вторая встреча Рамина Мамедова, назначенного ответственным лицом по контактам с армянскими жителями Карабаха, с представителями армянских жителей Карабаха, сообщила сегодня администрация президента Азербайджана.

Встреча охарактеризована как конструктивная. В ее ходе выражено удовлетворение решением задач, поставленных на первой встрече в Евлахе 21 сентября. Так, за время с первой встречи обеспечена доставка гуманитарной помощи и топлива, а также восстановлена подача электроэнергии в город Ханкенди (армянское название - Степанакерт, - прим. "Кавказского узла").

По словам Рамина Мамедова, в некоторых населенных пунктах оказана первая медицинская помощь одиноким пожилым жителям армянского происхождения, они взяты под контроль врачей. Предложено создать условия для встречи представителей Международного комитета Красного Креста с этими лицами, передать их членам семей или в соответствующие медицинские учреждения, следует из текста сообщения администрации президента, которое опубликовало государственное агентство "Азертадж".

Также сегодня была достигнута договоренность об организации встречи членов рабочей группы по решению социально-гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов, возглавляемой заместителем премьер-министра Азербайджана Шахином Мустафаевым, с армянскими представителями, которые оказывают, коммунальные и медицинские услуги на территории Карабаха.

В ходе встречи прозвучали предложения создать совместные бригады с участием азербайджанских специалистов и карабахских армян. Так, в полевом госпитале, строительство которого запланировано недалеко от Ханкенди или в направлении Ходжалы, предлагается оказывать медуслуги медработниками азербайджанского и армянского происхождения. Отмечена необходимость создать совместные медицинские врачебные бригады для оказания помощи одиноким людям, проживающим в отдаленных селах и нуждающихся в медпомощи, а также создать совместную службу мобильного продовольственного обеспечения.

Кроме этого в ходе встречи Азербайджан выразил готовность оказать медицинскую помощь людям, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями или нуждающимся в специальных хирургических операциях.

Также решено организовать поездки общественных активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахе, в Баку или другие города Азербайджана, для налаживания отношений между обществами, создания платформы для диалога гражданского общества и мер доверия.

Стороны договорились о скором проведении очередной встречи с целью обсуждения итогов проделанной работы и определения дальнейших шагов, указано в сообщении.

Инфоштаб правительства Нагорного Карабаха к 20.45 мск не размещал в своем Telegram-канале информацию о встрече в Ходжалы и ее итогах.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги первой встречи, в Евлахе, депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

Подробнее о событиях 19-20 сентября рассказывается в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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