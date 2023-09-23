Баку отчитался о палаточных городках для жителей трех районов Карабаха

23 сентября 2023, 16:00

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В Агдамском, Физулинском и Кельбаджарском районах установлены палаточные городки для медпомощи и питания местных жителей, сообщили власти Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в Евлахе состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Сдача оружия, роспуск карабахских вооруженных формирований и срочная продовольственная помощь являются первоочередными задачами в плане по реинтеграции, рассказали "Кавказскому узлу" депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

Рабочая группа создана в Азербайджане для решения социальных, гуманитарных, экономических и инфраструктурных вопросов армянских жителей Карабахского региона, сообщила сегодня администрация президента.

В состав рабочей группы вошли представители министерств экономики, труда и социальной защиты населения, сельского хозяйства, внутренних дел, здравоохранения, науки и образования, ОАО «Азерэнержи», ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»), производственного объединение «Азеригаз», государственного агентства автомобильных дорог и других ведомств.

В рамках работы этой группы МЧС установило палаточные городки на 1000 человек в Агдамском, Физулинском и Кельбаджарском районах для обеспечения нуждающихся армянских жителей первой медицинской помощью и питанием. "Полицейские силы, военный персонал и гражданские работники оказывают на местах первую медицинскую помощь и соответствующую поддержку армянским жителям", - сказано в сообщении, которое перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

В соответствии с просьбой представителей армянских жителей, озвученной 21 сентября в Евлахе, будет обеспечена отправка горюче-смазочных материалов - в первую очередь для обеспечения детских садов, служб скорой медицинской помощи и пожарной охраны.

Также рабочая группа отчиталась руководству страны об обеспечении проезда российских миротворцев по дороге Лачин - Ханкенди (армянское название Ханкенди – Степанакерт) для доставки жителям продовольствия и товаров повседневного спроса.

Кроме того, "создаются условия" для перевозки Международным Комитетом Красного Креста грузов продовольствия, медикаментов и детского питания по дорогам Агдам - Ханкенди и Лачин - Ханкенди. "Создаются необходимые возможности для эвакуации лиц, нуждающихся в медицинской помощи, в Армению на основании запроса МККК", - говорится в заявлении.

Переход населенных пунктов под контроль Баку проходит без торжественных церемоний. обратил сегодня внимание автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле". "Заметно, что освобождение сел и городов в Карабахе теперь происходит по новым внутренним, неафишируемым правилам. Поскольку населенные пункты освобождаются не в ходе тяжелых военных действий, а так сказать, полюбовно, методом спокойного выхода армянских ВС со сдачей оружия, и ввода […] азербайджанской армии, торжественного поднятия нашего флага с записью на камеру не происходит. То ли потому, что Баку не нужно на этом этапе афишировать продвижение армии по нашей же законной земле, чтобы не создавать причину новый заседаний СБ ООН, а может политически правильно оформлять освобождение как мирную сдачу", - написал он в своем посте "Освобождение в новом формате".

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