Азербайджанские политики назвали первоочередные задачи в реинтеграции Карабаха

22 сентября 2023, 21:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь являются первоочередными задачами в реинтеграции карабахских армян, отметили опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

Как писал "Кавказский узел", в Евлахе 21 сентября состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил, что переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Участники встречи из Карабаха заявили о потребности региона в топливе и продовольствии, сообщила администрация президента Азербайджана.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Впервые заявленный на встрече с представителями карабахских армян азербайджанский план реинтеграции в Карабахе подготовлен в администрации президента. Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев назвал переданный на встрече в Евлахе представителям Карабаха документ "Планом социально-экономической интеграции армянского населения Карабаха в азербайджанское общество". Сам документ пока не опубликован на официальных источниках.

Депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков представлял авторам плана свои предложения, но с полным содержанием документа не знаком. По имеющейся у депутата информации, план реинтеграции не предусматривает одномоментных действий и быстрой реализации. "Те кто считают, что можно быстро решить все накопленные за три десятилетия задачи - далек от реальности", - сказал Мусабеков.

В плане есть первоочередные задачи: сдача имеющегося у населения оружия, роспуск незаконных военных формирований, вывод подразделений армии Армении из Азербайджана. "Прекращение хаоса, мародерства, грабежей, которые возможны в данной ситуации, патрулирование территории военными. Все это возможно исполнять с участием Российского миротворческого контингента", - сказал Мусабеков.

В Нагорном .Карабахе жгут архивы, а также книги и документы, написал автор блога на "Кавказскому узле" "Политическая география Южного Кавказа". "Государственность Арцаха, просуществовавшая 32 года (столько же, сколько государственность Армении и Азербайджана), уничтожается. Сжигание архивов, к сожалению, в нынешних условиях естественно", - отметил он в записи "Что происходит в Карабахе", подчеркнув, что это вызвано опасениями репрессий.

На Азербайджан возлагается ответственность срочной доставки продовольствия и других гуманитарных товаров населению. Также в план входит переключение всех коммунальных и информационных сетей на азербайджанские источники - телефон, газ, интернет, водоснабжение. Эта часть задач может выполняться при участии местных выборных органов власти. В план реинтеграции входит принятие на местах азербайджанских символов конституционной власти и ликвидация символов прошлого режима - флаг, герб, гимн, включая оформление населенных пунктов государственными символами. "На следующем этапе может быть предусмотрено внедрение азербайджанской финансовой и налоговой системы. Переход систем образования, здравоохранения и прочих могут быть в дальнейшем", - добавил депутат.

Он не считает вероятным указание в этом плане конкретных сроков выполнения. По его словам, незаконные органы исполнительной власти не могут быть партнерами Азербайджана в исполнении Плана реинтеграции. "В последнем выступлении Ильхама Алиева и предыдущих его речах говорилось о требовании Азербайджана распустить незаконные структуры управления в Карабахе. Но муниципальные органы власти в Карабахе признаются со стороны Баку и могут участвовать в реализации Плана реинтеграции армян", - добавил депутат.

Депутат Милли Меджлиса Арзу Нагиев также не читал План реинтеграции. Он выразил уверенность в том, что должны быть созданы комиссии из военных офицеров для подсчета разбитого, трофейного и сданного оружия, а также его утилизации. Срочно необходимо заняться обеспечением вывода армянских войск и разоружением местных военных формирований.

"План реинтеграции может быть социальным пакетом решения насущных задач населения. В него входит обеспечение населения продовольствием, школ, больниц, детских садов необходимыми средствами и товарами. Как известно, этим утром в Карабах отправлена колонна автомобилей с таким грузом. Необходимо выдавать армянам Карабаха пенсии, возможна выдача всех пенсий за 30 лет ", - предположил депутат Арзу Нагиев.

В Плане реинтеграции есть многое, о чем прежде не заявлялось, отметил руководитель Центра политических инноваций и технологий (ЦПИТ) Мубариз Ахмедоглу. Он охарактеризовал этот документ как пакет предложений о неформальной культурной автономии армян в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. "В Плане прописаны права армян о свободе использования языка, религии, культуры и социальные вопросы. К примеру, армяне могут иметь СМИ на своем языке, управлять своим регионом посредством муниципальных органов власти, избираемых местным населением. Армяне в Азербайджане получат те же права, что имеют все граждане страны, с учетом своих этнических особенностей", - сказал Ахмедоглу корреспонденту "Кавказского узла".

Интеграция армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана будет проходить со сложностями, при этом нужно быть готовыми к тому, что некоторые жители не примут эту политику и решат уехать заявил сегодня в интервью Reuters помощник президента Азербайджана – завотделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Когда мы говорим о реинтеграции, имеем в виду модель миротворческой реинтеграции армян Карабаха в экономическую, политическую и социальную жизнь Азербайджана. Будут трудности, этого никто не отрицает. Важно то, что у нас есть политическое видение, позволяющее продвигаться вперед в направлении реинтеграции. В то же время мы должны быть реалистами: найдутся люди, которым это не понравится и которые не примут это. И люди должны принять и уважать это. При обеспечении прав следует учитывать определенные обязательства и ответственность. Возможно, будут те, которые не примут этого и предпочтут жить в другой стране. Это их решение. Мы уважаем их решения", – заявил Гаджиев.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.