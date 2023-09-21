Азербайджан заявил о просьбе карабахцев обеспечить поставки продуктов

21 сентября 2023, 15:38

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В ходе встречи в Евлахе представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян. Участники встречи из Карабаха заявили о потребности региона в топливе и продовольствии, сообщила администрация президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", в Евлахе завершились переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. представитель президента Азербайджана по особым поручениям заявил, что переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении, его проект передан Еревану.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Администрация президента Азербайджана выступила с заявлением о результатах сегодняшней встречи в Евлахе представителей страны и фактических руководителей армян в Карабахе. В сообщении говорится о конструктивном и положительном русле, в котором стороны обсудили реинтеграцию армянского населения, восстановление инфраструктуры и организацию деятельности структур в регионе на основе законом и Конституции Азербайджана. Представитель президента Азербайджана Рамин Мамедов представил армянским участникам план реинтеграции армянского населения. Отмечена необходимость скорейшего выполнения соглашения от прекращении огня, от 20 сентября, сообщается в официальном релизе об итогах встречи в Евлахе, поступившем корреспонденту "Кавказского узла".

Участники встречи из Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") заявили о потребности региона в топливе и продовольствии и просили удовлетворить нужду местного населения в повседневных товарах, а также средствах отопления детских садов и школ, медицинских учреждений. Азербайджанская сторона положительно приняла просьбу армянских участников встречи, пообещав в ближайшее время осуществить гуманитарную поддержку, а также обеспечить снабжение топливом для систем отопления детских садов и школ, потребностей скорой медицинской помощи и пожарной службы. Также

достигнуто согласие о скором проведении следующей встречи, указано в сообщении.

Сегодня в Евлахе Рамин Мамедов, ответственный за контакты с армянскими жителями Карабаха, встретился представителями армянских жителей Карабаха Сергеем Мартиросяном и Давидом Мелкумяном. Во встрече принял участие представитель совместного Российско-турецкого мониторингового центра контр-адмирал Олег Семенов, сообщило сегодня агентство Report.

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