Азербайджан передал Армении проект мирного соглашения

21 сентября 2023, 14:14

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Переговоры с армянами Карабаха в Евлахе могут способствовать заключению мирного договора Азербайджана и Армении. Проект договора передан Еревану, сообщил сегодня представитель президента Азербайджана по особым поручениям.

Как писал "Кавказский узел", в Евлахе завершились переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке “Кавказского узла” "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Делегация армян Карабаха сегодня покинула азербайджанский город Евлах, где проходили переговоры с делегацией Азербайджана. На переговорах обсуждались вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян, сегодня представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в эфире телеканала Sky News Arabia.

По его словам на встрече в Евлахе, состоявшейся сегодня, обсуждались форматы реинтеграции армян Карабаха. "Думаем, что этот диалог (переговоры в Евлахе) может позитивно сказаться на мирном процессе между Арменией и Азербайджаном. Две страны начали обсуждать мирный договор, который может положить конец десятилетиям кризиса и вражды", - привело слова Амирбекова РИА "Новости".

Он отметил, что мирный договор между странами будет содержать пять пунктов на основе международного права, в частности, обе страны обязаны будут не вмешиваться в дела друг друга. "Мы передали армянской стороне проект мирного соглашения, ждем их реакции", - заявил Амирбеков. По его словам, отдельного соглашения с армянами Карабаха не требуется.

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

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