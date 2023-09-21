Переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. 21 сентября 2023 г. Фото: https://apa.az

21 сентября 2023, 13:11

Переговоры в Евлахе завершились

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В Евлахе завершились переговоры представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. Ожидается официальное заявление об итогах встречи, передал корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня представители Степанакерта прибыли на переговоры в Евлах. На фоне этой встречи в Степанакерте возобновилась стрельба.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. О том, какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, говорится в справке "Кавказского узла"  "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

Участники встречи в Евлахе вышли из здания исполнительной власти Евлахского района, передал корреспондент "Кавказского узла".

Азербайджан представляли назначенный ответственным за контакты с армянским населением Нагорного Карабаха Рамин Мамедов, заместитель специального представителя президента Азербайджана на перешедших под контроль страны территориях (за исключением Шушинского района) Башир Гаджиев, а также сотрудник специального представительства Илькин Султанов.

Степанакерт представляли глава парламентской комиссии по внешним связям Давид Мелкумян и представитель местной власти Сергей Мартиросян.

Участники встречи выехали на автомобилях с территории администрации исполнительной власти. Информации о том, что обсуждалось во время встречи и чем она завершилась, пока нет. Ожидается официальное заявление от властей.

В здании администрации во время переговоров находились четыре офицера российского миротворческого контингента. Однако они в переговорах не участвовали и ожидали их завершения вне комнаты, где проходила встреча, отметил корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься.

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Примечание:

"Пашинян дистанцировался от решения Степанакерта прекратить сопротивление", "Военные эксперты оценили последствия боев в Нагорном Карабахе за сутки", "Пашинян призвал Алиева сохранить достигнутые договоренности".

Автор: Кямал Али источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 сентября 2023, 14:14

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