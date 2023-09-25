Представители Степанакерта прибыли на переговоры в Ходжалы

25 сентября 2023, 13:14

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В Ходжалы началась вторая встреча представителей армянского населения Карабаха с официальными лицами Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", 21 сентября в азербайджанском городе Евлах состоялась встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха с официальными лицами Азербайджана. В ходе встречи был представлен план реинтеграции карабахских армян. 24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги встречи в Евлахе депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

В Ходжалы начались очередные переговоры представителя властей Азербайджана Рамина Мамедова с представителями армянского населения Карабаха, сообщает АПА.

Президент Азербайджана в марте назначил Рамина Мамедова ответственным за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе, пишет агентство.

На встрече присутствуют также представители российского миротворческого контингента в Карабахе, информирует Trend.

Напомним, одним из условий прекращения боевых действий в Карабахе Баку назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей и восстановил суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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