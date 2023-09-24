Азербайджан создал спецгруппу по вопросам интеграции Нагорного Карабаха

24 сентября 2023, 08:13

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Специальная правительственная группа будет заниматься решением гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана, сообщил советник президента страны Хикмет Гаджиев.

Как информировал "Кавказский узел", 19 сентября Азербайджан начал контртеррористическую операцию в Нагорном Карабахе. 23 сентября власти Нагорного Карабаха заявили о выводе военных Армии обороны с боевых позиций. В результате боевых действий в Нагорном Карабахе возникла тяжелая гуманитарная обстановка. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала Баку обеспечить права жителей Нагорного Карабаха.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

Власти Азербайджана создали специальную группу, которая будет заниматься вопросами, связанными с интеграцией Нагорного Карабаха, заявил помощник президента Азербайджана, завотделом по вопросам внешней политики президентской администрации Хикмет Гаджиев в интервью изданию Politico.

"Создана специальная правительственная рабочая группа для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха и десятков тысяч этнических армян в состав Азербайджана после 30 лет самопровозглашенной независимости", – привело сегодня РИА "Новости" слова Гаджиева.

Он заявил, что разрешение карабахского конфликта будет способствовать налаживанию отношений между Арменией и Азербайджаном.

Напомним, ранее опрошенные "Кавказским узлом" депутаты парламента Азербайджана отметили, что первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

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