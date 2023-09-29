Азербайджан отчитался об итогах третьей встречи с армянами Карабаха

29 сентября 2023, 19:24

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Третья встреча представителей властей Азербайджана и армян Карабаха была посвящена посвящена гуманитарным вопросам и реинтеграции населения, сообщила пресс-служба администрации президента Азербайджана.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в Евлахе началась третья встреча представителя властей Азербайджана с представителями карабахских армян, на которой обсуждаются вопросы реинтеграции жителей Карабаха. 25 сентября в Ходжалы состоялась вторая встреча армянского населения Карабаха и Рамина Мамедова, которого президент Азербайджана назначил ответственным за контакты с армянскими жителями региона. Встреча была посвящена вопросам оказания медпомощи и формированию совместных азербайджано-армянских медицинских бригад, а также групп по доставке продуктовой помощи. Также было решено организовать поездки активистов армянского происхождения, проживающих в Карабахе, в города Азербайджана для налаживания отношений между обществами.

Одним из условий прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе Баку 19 сентября 2023 года назвал встречу представителей армянского населения Карабаха с властями Азербайджана. Какие встречи аналогичного формата проводились до этого и что было на них предметом обсуждения, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Встречи армян Карабаха с представителями Азербайджана".

В Евлахе завершилась третья встреча представителя властей Азербайджана с представителями карабахских армян.

На ней обсуждались гуманитарные вопросы, реинтеграция армянского населения Карабаха и представленный Баку план реинтеграции, - сообщила сегодня администрация президента Азербайджана.

В сообщении указано, что участники встречи высоко оценили "обеспечение свободного передвижения мирного населения", отправку гуманитарной помощи, удовлетворение потребностей в топливе и продовольствии. Также представители населения Карабаха поблагодарили власти Азербайджана за помощь в ликвидации последствий взрыва близ Степанакерта.

25 сентября на складе бензина у трассы Степанакерт – Аскеран произошел сильный взрыв. В результате погибли 68 человек, еще 105 числятся пропавшими без вести. МЧС Азербайджана направило своих сотрудников для тушения огня и поиска пропавших без вести в результате взрыва на топливном складе, также была оказана помощь в лечении пострадавших, в том числе лекарствами и оборудованием.

Кроме этого карабахская сторона попросила решить вопросы о обеспечению региона мобильной связью, телевизионным и радиовещанием.Участник встречи с азербайджанской стороны Рамин Мамедов сообщил, что члены рабочей группы по социальным, гуманитарным, экономическим и инфраструктурным вопросам в Карабахском регионе, планируют 2 октября посетить Ханкенди (армянское название - Степанакерт - прим. "Кавказского узла") , чтобы на месте решить экономические, коммунальные и другие подобные вопросы.

На официальных страницах властей Карабаха к 19.10 мск не опубликовано сообщений об итогах встречи в Евлахе.

Первая встреча представителей армянского населения Карабаха с Рамином Мамедовым состоялась 21 сентября в Евлахе. В ходе встречи представитель президента Азербайджана представил план реинтеграции карабахских армян.

Первоочередными задачами реинтеграции карабахских армян являются сдача оружия, роспуск вооруженных формирований в Карабахе и срочная продовольственная помощь, прокомментировали итоги первой встречи в Евлахе депутаты парламента Азербайджана. По их данным, план по реинтеграции рассчитан на длительный период и может предусматривать сотрудничество с российскими миротворцами и карабахскими муниципальными органами власти.

19-20 сентября Баку провел в Карабахе масштабные боевые действия и в результате фактической капитуляции Степанакерта получил контроль над регионом. После этого из Нагорного Карабаха, в котором, по разным данным, жили около 120 тысяч человек, начался исход жителей. Власти Армении днем 29 сентября сообщили, что число переселенцев, выехавших из региона, превысило 88 тысяч. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую президент Азербайджана назвал "новой", можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Новая ситуация" Нагорного Карабаха".

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