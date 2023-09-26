"Новая ситуация" Нагорного Карабаха

26 сентября 2023, 21:50

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После нескольких месяцев блокады Лачинского коридора Баку провел контртеррористическую операцию, в течение двух дней интенсивно обстреливая территорию Карабаха. В результате фактической капитуляции Степанакерта Азербайджан получил контроль над регионом. Тысячи жителей Нагорного Карабаха были вынуждены покинуть свои дома и стать беженцами. О ситуации в Нагорном Карабахе, которую Ильхам Алиев назвал "новой", рассказывает справка “Кавказского узла”.

19 сентября Азербайджан начал масштабную боевую операцию в Нагорном Карабахе, 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахских военных. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет. "В регионе создается новая ситуация", заявил азербайджанский президент в своем телеобращении к народу 20 сентября.

Тысячи беженцев в двойной блокаде

С начала боевых действий жители Нагорного Карабаха начали оставлять свои дома, опасаясь ракетных ударов и последующих этнических чисток. Но Нагорный Карабах находился в блокаде и покинуть территорию региона они не могли. После остановки спецоперации Лачинский коридор, соединяющий Степанакерт с территорией Армении, оставался закрытым.

Беженцы из разных районов направились к базе российских миротворцев. При этом у них не были еды и воды, и они не получали какой-либо помощи, передавал с места корреспондент "Кавказского узла".

Из опасных районов Нагорного Карабаха 20 сентября российские миротворцы эвакуировали более 2000 мирных жителей. "Все эвакуированные жители обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием", - сообщало Минобороны России.

Публикация Минобороны была проиллюстрирована видеороликом: колонна людей входит через ворота на территорию базы миротворцев - мужчины и женщины разного возраста, пожилые люди и дети. Многие люди несли в руках сумки и пакеты с вещами.

21 сентября Российские миротворцы сообщили об эвакуации из сел Нагорного Карабаха около 5 тысяч человек.

Многие жители сел смогли эвакуироваться самостоятельно. В Степанакерт на автомобилях и пешком направлялись жители Мартакертского и Аскеранского районов, но они оказались в двойной блокаде: азербайджанские военные взяли под контроль дороги, и люди не могли попасть в Степанакерт.

За два дня пути тысячи людей теряли связь со своими близкими. Часть сел остались отрезаны от Степанакерта. Из-за отсутствия электричества люди не могли зарядить свои телефоны и ноутбуки, чтобы выйти на связь с родственниками. Из-за отсутствия связи невозможно выяснить их судьбу или вести их поиски, заявил бывший омбудсмен Армении Арман Татоян.

У степанакертского аэропорта, где располагается командование миротворческого контингента, собрались люди из Мартакерта, Аскерана, Степанакерта, пытающиеся выехать из Нагорного Карабаха.

Жительница одного из сел в Мартакертском районе объяснила корреспонденту "Кавказского узла", почему тысячи людей, бежавших из разных сел, пешком дошли до Степанакерта. “Кто-то распространил слухи, будто бы миротворцы выведут их из Арцаха (самоназвание Нагорного Карабаха), и эти тысячи людей снова пешком пошли в аэропорт. Там выяснилось, что это неправда”, - рассказала она. Часть беженцев вернулась в Степанакерт, где они прятались в подвалах зданий без света и еды. “Остальные остались в аэропорту под открытым небом, с детьми", - сказала она.

21 сентября в Евлахе прошла встреча представителей армянского населения Нагорного Карабаха и властей Азербайджана. Подробно о подобных встречах рассказано в справке “Кавказского узла”. В этот же день правительство Нагорного Карабаха сообщило, что в Степанакерте начнут работать бесплатные пункты питания для беженцев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в Армении подготовлено более 40 тысяч мест размещения для жителей Нагорного Карабаха. "Речь идет о местах проживания, а также здравоохранении и питании”, - уточнил он. При этом Пашинян добавил, что карабахских армян "можно будет перевезти в Армению в случае, когда будет зафиксирована невозможность" их пребывания в Нагорном Карабахе.

На следующий день, 22 сентября, жители Нагорного Карабаха обратились в парламент Армении с требованием открыть гуманитарный коридор для эвакуации людей из региона. Они просили спикера Национального собрания Армении Алена Симоняна срочно созвать внеочередную сессию с единственным вопросом в повестке дня: призвать всех международных акторов, вовлеченных в карабахский конфликт, обеспечить гуманитарный коридор для эвакуации всех жителей. С призывом открыть гуманитарный коридор для жителей Нагорного Карабаха под международные гарантии они обратились и в посольство Франции.

Вечером 22 сентября правительство Нагорного Карабаха сообщило, что жители карабахских общин, эвакуированные в Степанакерт, размещены в гостиницах и зданиях школ, для них организовано бесплатное питание.

Открытие коридора

23 сентября правительство Нагорного Карабаха сообщило, что вывод карабахских военных с боевых позиций и проводится в рамках достигнутых договоренностей, которые предусматривают также доставку гумпомощи по Лачинскому коридору и восстановление подачи электричества.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

24 сентября Азербайджан создал специальную правительственную группу для решения гуманитарных, экономических и социальных вопросов, связанных с вхождением Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. МВД Азербайджана сообщило об открытии проезда в Армению “разоружаемым в Карабахе армянским вооруженным формированиям” по двум дорогам - через Лачин и Кельбаджар. Для проезда используются автобусы и личный транспорт.

После того, как Лачинский коридор был открыт, жители Нагорного Карабаха устремились в Армению. Днем 24 сентября в Сюникскую область Армении прибыла первая группа из примерно 30 жителей Нагорного Карабаха, сообщил советник губернатора области Карен Балян. "Создана рабочая группа, которая займется проблемами переселенцев из Арцаха. Мы собираемся размещать их везде, где только можно, в селах и городах", - сказал он.

24 сентября Минобороны России опубликовало видео отправки российскими миротворцами в Армению колонны с мирными жителями Карабаха. В ролике видно, что в Армению выехало не менее пяти автобусов. В итоге в этот день на 22.00 (21.00 мск) из Нагорного Карабаха в Армению въехали 1050 человек

Центры помощи в Корнидзоре и Горисе

На границе в населенном пункте Корнидзор был создан гуманитарный центр. Около его были установлены специальные палатки - там людям предоставляют медицинскую помощь и еду. Все приезжающие обязательно проходят регистрацию. Там же люди могут отдохнуть перед тем, как ехать дальше в Горис, расположенный в 25 километрах.

Для эвакуирующимся в Армению на своих автомобилях мэрия Степанакерта организовала в городе на пяти автозаправках бесплатную выдачу топлива.

В Горисе утром 24 сентября Красный Крест открыл пункт приема беженцев в здании театра. Этот центр также регистрирует прибывших и предоставляет им необходимую помощь и консультации, обеспечивает ночлег в местных гостиницах. Мэрия Гориса также предоставила бесплатные места в гостиницах и еду нуждающимся.

На утро 25 сентября в центр в Горисе прибыли около 2000 человек. Местные жители и частные компании организовали сбор помощи переселенцам. В частности, тем, кто при эвакуации не смог взять с собой вещи из дома, они предоставляют постельное белье, подушки и одеяла. Ко второй половине дня 25 сентября из Нагорного Карабаха в Армению эвакуировались уже 6 650 человек. 26 сентября цифра выросла до более чем 19 тысяч человек.

Доставка гуманитарной помощи от Азербайджана

Одним из пунктов договоренности о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе было обеспечение срочной доставки гуманитарной помощи и топлива, а также восстановление подачи электроэнергии.

22 сентября МЧС Азербайджана отправило в Ханкенди (армянское название – Степанакерт) два 20-тонных грузовика с продуктами питания и гигиеническими принадлежностями и два автомобиля с хлебом. Автомобили выехали по территории Агдамского района в сторону Аскерана по уже действующей дороге Агдам – Ханкенди (армянское название Агдама – Акна).

23 сентября корреспондент "Кавказского узла" сообщал, что в Степанакерте три пекарни начали выпекать хлеб, используя генераторы электричества на солярке. Около пекарен выстроились большие очереди. При этом в городе не было электричества, повреждены все коммуникации, в том числе газопровод, и не работал транспорт.

Но в этот же день была восстановлена мобильная и интернет-связь Власти Азербайджана сообщали об установке палаточных городков для медпомощи и питания местных жителей Агдамском, Физулинском и Кельбаджарском районах.

Вечером 24 сентября в Степанакерте полностью было восстановлено энергоснабжение после подключения к энергосистеме Азербайджана.

26 сентября гуманитарный конвой из четырех большегрузов с 40 тоннами муки, гигиенических средств и спальных принадлежностей для 500 человек, был отправлен по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди, сообщила администрация президента Азербайджана.

Участие Красного Креста

Во время боевых действий глава Минздрава Нагорного Карабаха заявил, что Красный Крест предоставил лекарства для лечения раненых, однако некоторым пациентам требовалась транспортировка в Армению.

Представитель администрации президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сообщал, что азербайджанская сторона готова оказать медицинскую помощь раненым военнослужащим армянского происхождения или помочь им через МККК. С российскими миротворцами ведется работа по сбору тел погибших армянских военных, оставшихся на поле боя, информировал Гаджиев.

За два дня боевых действий в Нагорном Карабахе погибли 200 человек, в том числе 10 мирных жителей, пятеро из которых дети. Ранения получили более 400 человек, в том числе 40 мирных жителей, 13 из которых дети. В сопровождении Красного Креста 23 раненных во время боевых действий вывезены из Нагорного Карабаха по Лачинскому коридору, сообщил Минздрав Армении.

Жертвы среди российских миротворцев

20 сентября в Нагорном Карабахе автомобиль с миротворцами подвергся обстрелу, находившиеся в нем военные погибли. При обстреле автомобиля с российскими миротворцами погиб заместитель командующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе Иван Ковган, который также был замкомандующего подводными силами Северного флота РФ.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину по поводу трагической гибели в Нагорном Карабахе.

23 сентября глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что российские миротворцы будут всячески способствовать налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе, укреплению там доверия. Они будут присутствовать там столько сколько потребуется.

Сообщения о поджогах

После окончания боевых действий, появилась информация о множественных поджогах в Степанакерте. По сообщению МВД Азербайджана 22 сентября, в Ханкенди устраиваются преднамеренные поджоги, таким способом уничтожаются архивы в различных административных зданиях, документы и вещественные доказательства.

В сообщении инфоштаба Нагорного Карабаха утверждалось, что в Степанакерте нарушена работа коммунальных служб. в связи с чем не удается организовать вывоз мусора. "Жителям разных районов города рекомендуется сжигать образующийся мусор, чтобы максимально избежать антисанитарии", – говорилось в сообщении. Также инфоштаб опроверг опубликованную ранее в соцсетях информацию о том, что в Степанакерте будто бы сжигаются документы.

23 сентября Минобороны Азербайджана сообщило о массовом поджоге местными жителями домов в Агдере (армянское название Мартакерт, - прим "Кавказского узла"). “Кавказский узел" писал, что жители Нагорного Карабаха, покидавшие свои дома после осенней войны 2020 года, иногда сжигали свои дома.

Взрыв на бензохранилище

Вечером 25 сентября на складе бензина недалеко от трассы Степанакерт-Аскеран произошел сильный взрыв. В результате взрыва ожоги различной степени тяжести получили как минимум 290 человек, не менее 125 человек погибли, сообщили власти Нагорного Карабаха. Пострадавшим срочно требуется эвакуация, заявил омбудсмен Гегам Степанян.

О взрыве написал автор блога "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле". "Там, похоже, десятки убитых. Пока горит, не смогут уточнить число жертв. Раненых - еще больше. В больнице сотни людей. Сосед мой чудом спасся. Говорит, апокалипсис. Подняло метров на двадцать в воздух и шмякнуло о землю. Зацепился за жизнь и себя как-то вытащил. Может, случайно кто сигарету прикурил и взорвалась, а может и специально, саботаж", - написал он в публикации "Беда на беде... Видео".

В ночь на 26 сентября властями Азербайджана была отправлена машина скорой помощи с медикаментами для пострадавших в результате взрыва. Также Баку предложил Красному Кресту использовать объездную дорогу для транспортировки пациентов в связи с пробками на Лачинской дороге, а также сообщил, что пострадавших готовы принять в медучреждениях трех районов Азербайджана.

В составе гуманитарного конвоя, отправленного Азербайджаном 26 сентября, была также машина скорой помощи с противоожоговыми медицинскими принадлежностями, перевязочными материалами, перчатками, лекарственными препаратами для лечения пострадавших в результате взрыва.

Команда врачей была доставлена из Армении в Степанакерт с необходимым оборудованием и медикаментами. Пострадавших при взрыве топливной цистерны близ Степанакерта перевозят в медучреждения Армении, транспортировка проводится вертолетами российских миротворцев, 26 сентября было выполнено четыре рейса, сообщил Минздрав Армении.

Международная реакция

Армения обратилась в Европейский суд по правам человека из-за боевых действий в Карабахе 19 сентября. 22 сентября ЕСПЧ полностью удовлетворил требование правительства Армении и применил промежуточную меру в отношении Азербайджана, обязав его воздержаться в Нагорном Карабахе от нарушения статей о праве на жизнь и запрете пыток.

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил глубокую обеспокоенность "военными действиями Азербайджана". По словам Блинкена, "действия, которые мы наблюдали на этой неделе, просто противоречат усилиям по достижению справедливого и прочного мира", который "принесет огромную пользу обеим странам региона и позитивные изменения после 30 лет конфликта". Особую обеспокоенность госсекретарь выразил в связи с гуманитарным положением населения Нагорного Карабаха.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что Баку должен немедленно предпринять шаги для обеспечения безопасности и удовлетворения гуманитарных потребностей жителей Нагорного Карабаха. "Власти Азербайджана должен разрешить покинуть Нагорный Карабах мирным жителям, желающим временно эвакуироваться в Армению, а также людям, которым нужна медицинская помощь, при этом Баку должен уважать при их право на возвращение", - сказано в заявлении правозащитников.

26 сентября Евросоюз увеличил гуманитарное финансирование до 5 миллионов евро в связи с "растущими потребностями, вызванными кризисом в Нагорном Карабахе". "Ожидается, что эскалация конфликта и последующее прекращение огня спровоцируют массовый исход людей из Нагорного Карабаха в Армению, - говорится в официальном сообщении ЕС.