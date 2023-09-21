21 сентября 2023, 09:17
Миротворцы сообщили об эвакуации из Нагорного Карабаха около 5 тысяч жителей
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Российские миротворцы эвакуировали из Нагорного Карабаха около 5 тысяч мирных жителей. Они обеспечены местами для отдыха и горячим питанием, сообщило Минобороны России.
Как писал "Кавказский узел", Азербайджан 19 сентября объявил о начале контртеррористической операции в Нагорном Карабахе. Степанакерт призвал Баку к переговорам, в ответ администрация президента Азербайджана предложила карабахским военным сложить оружие, а местным властям самораспуститься. 20 сентября власти непризнанной республики сообщили, что достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. После этого Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан за сутки достиг всех целей контртеррористической операции в Карабахе и восстановил свой суверенитет.
Жители Нагорного Карабаха покидают свои дома. В том числе, идет эвакуация мирных жителей российским миротворческим контингентом. "С начала активных боевых действий силами российских миротворцев осуществлена эвакуация мирного населения из Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов. В расположение миротворческого контингента доставлено около 5 тысяч человек", - сообщается сегодня на сайте Минобороны России.
По данным ведомства, эвакуированные жители Нагорного Карабаха обеспечены местами для отдыха и горячим питанием. Также для них организована медицинская помощь военными медиками, говорится в сообщении.
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Автор: "Кавказский узел"