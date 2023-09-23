23 сентября 2023, 15:22

Мобильная и интернет-связь восстановлена в Степанакерте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Степанакерте, пострадавшем от обстрелов во время боевых действий, восстановлена мобильная и интернет-связь, но она работает с перебоями. Оператор освободил абонентов от платы за услуги.

Как писал "Кавказский узел", жители карабахских общин, эвакуированные в Степанакерт во время боевых действий, размещены в гостиницах и зданиях школ, для них организовано бесплатное питание. В городе начали работу три хлебопекарни, около них образовались очереди. После обстрелов в Степанакерте нет электричества, поврежден газопровод и не работает транспорт.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Степанакерте появилась сотовая и интернет-связь, но она пока работает с перебоями. Компания-провайдер "Карабах Телеком" освободила всех абонентов от платы за услуги, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 сентября Азербайджан начал масштабные боевые действия в Нагорном Карабахе, а 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны. Ильхам Алиев объявил, что Азербайджан достиг всех целей "контртеррористической операции" и восстановил свой суверенитет. Подробнее о событиях 19-20 сентября можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?".

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Примечание:

"Баку направил гуманитарную помощь жителям Карабаха", "Советник президента Азербайджана допустил амнистию для карабахских военных", "Протестующие в Ереване призвали США организовать эвакуацию людей из Карабаха".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 сентября 2023, 14:41

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