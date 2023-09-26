Более 19 тысяч беженцев прибыли из Нагорного Карабаха в Армению

26 сентября 2023, 16:16

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В Корнидзор прибыли 19 тысяч жителей Нагорного Карабаха, сообщил вице-премьер правительства Армении. Международные структуры сообщили о выделении финансовой поддержки на обеспечение нужд переселенцев.

Как писал "Кавказский узел", Красный Крест при содействии местных властей развернул в Горисе центр помощи карабахским беженцам. В Горисе им оказывается медицинская помощь, также беженцы обеспечиваются питанием, временным жильем и предметами первой необходимости. 25 сентября карабахские беженцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Часть из них на тот момент уже несколько дней находилась в дороге. Некоторые из беженцев поделились, что планируют далее добираться в города, где живут их родственники. Гостиницы в Горисе переполнены карабахскими беженцами. Из-за этого беженцам приходится длительное время ожидать получения временного жилья, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Корнидзор Сюникской области Армении за последние три дня уже прибыли 19 тысяч человек из Нагорного Карабаха, сообщил вице-премьер Армении Тигран Хачатрян. "Около 1000 из них сейчас находятся в разных гостиницах Сюника, 500 человек - в Вайке, около 500 - в Гегаркунике", - сказал он.

Хачатрян отметил, что продолжается расселение людей в гостиницах Тавуша. В Горисе, по его словам, остаются порядка 1200 человек, их расселение находится в процессе, остальные прибывшие сказали, что им есть где жить, сообщило сегодня агентство "Новости -Армения"

Армении будут представлены 11,5 миллиона долларов США в рамках гуманитарной помощи людям, перемещенным из Нагорного Карабаха, сообщила сегодня Руководитель Агентства по международному развитию (USAID) США Саманта Пауэр. "Средства будут направлены на приобретение продуктов питания, социальное и психологическое содействие", - сказала Пауэр журналистам в Корнидзоре.

Евросоюз сообщил, что увеличивает свое гуманитарное финансирование до 5 миллионов евро в связи с "растущими потребностями, вызванными кризисом в Нагорном Карабахе". "Ожидается, что эскалация конфликта и последующее прекращение огня спровоцируют массовый исход людей из Нагорного Карабаха в Армению, - говорится в официальном сообщении ЕС.

Гуманитарное финансирование в размере 5 миллионов евро включает в себя 500 000 евро экстренной поддержки, объявленной на прошлой неделе, и новое финансирование в размере 4,5 миллиона евро, которое охватит помощь переселившимся в Армению.

В частности, помощь будет направлена людям, перемещенным из Нагорного Карабаха в Армению, предполагается, что ее получателями станут 25 тысяч человек. "Приоритетом является предоставление денежной помощи, жилья, продовольственной безопасности и помощи в обеспечении средств к существованию", - говорится в сообщении на сайте ЕС.

Также помощь будет направлена через Международный Комитет Красного Креста людям, которые остаются в нагорном Карабахе. Предполагается, что она будет направлена на обеспечение жителей продуктами питания, медицинским обслуживанием, жильем и логистикой.

ООН готова оказать содействие в предоставлении помощи населению, затронутому ситуацией в Нагорном Карабахе, заявила сегодня официальный представитель женевской штаб-квартиры ООН Алессандра Веллуччи. "ООН очень внимательно следит за массовыми перемещениями в сторону Армении, и мы очень обеспокоены происходящим. Мы готовы… провести оценку гуманитарных нужд и предоставить помощь затронутым людям. Мы готовы поддержать усилия по оказанию помощи", - привело ее слова РИА "Новости".

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) Шабия Манту призвала все стороны воздержаться от действий, которые могут вынудить мирных жителей покинуть свои дома. Она заявила, что команды УВКБ задействованы на юге Армении и внимательно отслеживают ситуацию. По ее словам, управление по запросу правительства Армении уже предоставило некоторую непродовольственную поддержку, в том числе складные койки и матрасы, говорится в сообщении.

Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

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