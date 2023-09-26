Горис исчерпал ресурсы для размещения карабахских беженцев

26 сентября 2023, 13:26

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Гостиницы в Горисе переполнены карабахскими беженцами. Из-за этого беженцам приходится длительное время ожидать получения временного жилья, передает корреспондент "Кавказского узла".

Как сообщал "Кавказский узел", Красный Крест при содействии местных властей развернул в Горисе центр помощи карабахским беженцам. В Горисе им оказывается медицинская помощь, также беженцы обеспечиваются питанием, временным жильем и предметами первой необходимости. 25 сентября карабахские беженцы рассказали корреспонденту "Кавказского узла", что в результате боевых действий остались без средств к существованию. Часть из них на тот момент уже несколько дней находилась в дороге. Некоторые из беженцев поделились, что планируют далее добираться в города, где живут их родственники.

Длительная блокада Лачинского коридора, предшествовавшая боевым действиям 19-20 сентября, вызвала в Нагорном Карабахе отсутствие топлива, лекарств и продуктов. Местные жители рассказали "Кавказскому узлу", что страдают от скудости рациона и нехватки продуктов, говорится в справке "Кавказского узла" "Последствия закрытия Лачинского коридора".

В Горис из Нагорного Карабаха ежедневно прибывают беженцы, они обращаются в центр для беженцев, организованный местными властями и Красным Крестом. По данным мэрии Гориса, все местные гостиницы переполнены, из-за этого некоторым семьям беженцев, в том числе тем, в которых есть дети, приходится по несколько часов ожидать, пока им будет предоставлено временное жилье, передал корреспондент "Кавказского узла".

Частные перевозчики организовали бесплатные перевозки беженцев в Ереван и в различные районы Армении, благодаря этому жители Нагорного Карабаха могут поехать к своим родственникам. Армянские операторы сотовой связи также предоставляют им мобильные номера, поскольку карабахская сотовая связь, которой пользовались прежде беженцы, работает нестабильно. Дозвониться до родственников в Нагорный Карабах они не могут.

Жительница Мартакерта Арпине Арутюнян рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что 7 сентября родила ребенка. По ее словам, она смогла с собой взять лишь только несколько вещей и документы, и до Гориса добралась на автобусах. По словам Арутюнян, ей не удалось взять с собой детскую коляску и несколько пачек подгузников для детей. В Горисе сотрудники Красного Креста дали ей лекарства, памперсы и одеяло.

Всего в Горис из Мартакерта прибыли несколько семей беженцев. Член одной из них рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что его семья также была перевезена из Нагорного Карабаха в Армению на автобусе.

Эта и другие семьи беженцев из Гориса с 05.00 (04.00 мск) ожидают, когда им выделят временное жилье. Длительное ожидание связано с нехваткой жилья для беженцев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Семьи Саркисян и Багдасарян до войны 2020 года жили в Гадруте, были вынуждены перебраться в Степанакерт. Вчера они выехали из Степанакерта, и через 26 часов прибыли в Горис. В Лачинском коридоре пробки, из-за этого дорога оказалась очень долгой. Дорога забита, долго проходили КПП, проверяли весь багаж, обыскали багажник. По их словам, в Степанакерте из их знакомых остались только те, у кого нет топлива или нет автомобилей, они ждут автобусов для эвакуации.

Напомним, Нагорный Карабах перешел под контроль Азербайджана по результатам проведенной им 19 сентября военной операции. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении Армии обороны Нагорного Карабаха. Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что достигнуты все цели операции.

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