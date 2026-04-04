07:10, 4 апреля 2026

Проезд к двум дагестанским селам закрыт после схода лавины

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В результате схода лавины в Тляратинском районе нарушено транспортное сообщение с селами Гведыш и Гендух.

Как писал "Кавказский узел", в начале января села в горных районах Дагестана оказались без электричества после снегопадов, но к местам аварий не смогли проехать ремонтные бригады. В Тляратинском районе снежные заносы прервали транспортное сообщение с несколькими селами.

Сход лавины произошел вечером 3 апреля в Тляратинском районе на четвертом километре автодороги Тлярата – Гведыш, сообщает на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"Движение транспортных средств на данном участке перекрыто. Лавина вышла на полотно дороги, нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: Гведыш и Гендух Тляратинского района", - говорится в публикации.

Напомним, в 12 других муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за наводнения, начавшегося в конце марта. Власти республики приняли более 4000 заявлений на возмещение ущерба, 43 тысячи жителей подали заявления на матпомощь.

Из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 4 апреля в Махачкале ожидается умеренный дождь, а 5 и 6 апреля - слабый. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Gismeteo. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис также доступен в легкой версии и приложениях "Кавказского узла" для Android и AndroidGO.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

События
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
14:01, 4 апреля 2026
Военнослужащий из Камышина убит в боевых действиях
06:25, 4 апреля 2026
Боец из Волгоградской области убит на Украине
22:01, 3 апреля 2026
Военный из Южной Осетии убит на Украине
20:36, 3 апреля 2026
Житель Дагестана обвинен в реабилитации нацизма
17:55, 3 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в финансировании терроризма
Новости
02:53, 6 апреля 2026
Меликов прокомментировал обрушение части многоэтажки в Махачкале
23:53, 5 апреля 2026
Двое спасенных из воды в Дербентском районе людей умерли в больнице
Эвакуация жителей в Дербентском районе. Скриншот фото администрации района от 05.04.26, https://t.me/derbentskiyrayon_official/21832
20:54, 5 апреля 2026
Жители шести сел эвакуированы в Дагестане из-за разрушения плотины
Разрушенный дом в селе Кирки. Стоп-кадр видео из Telegram-канала Запира Гасанова от 05.04.26, https://t.me/ZapirGasanov/18275.
19:54, 5 апреля 2026
Жительница Дагестана погибла после схода оползня
Затопленные улицы Махачкалы. Стоп-кадр видео администрации Махачкалы от 05.04.26, https://t.me/makhachkalaofficial/21649
16:58, 5 апреля 2026
Махачкалинцы пожаловались на новый виток отключений света на фоне наводнения
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
18:28, 1 апреля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело о загрязнении Каспия
Фото
13:44, 23 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Выселить вместе со скотом. Как в Дагестане агрофирма выдавливает частников
Фото
11:40, 21 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
«Встань и иди». Как дагестанские врачи "помогали" пациентке с инсультом
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Кодекс об административных правонарушения. Фото Елены Синеок, Юга.Ру
03 апреля 2026, 21:21
Жительница Кубани оштрафована за критику работы ПВО

Новруз Тагиев. Фото: https://www.facebook.com принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
03 апреля 2026, 18:07
Азербайджанский оппозиционер Тагиев приговорен к длительному сроку

Поврежденный мост в Чечне. "Грозный Информ" Фото: https://www.grozny-inform.ru/news/society/182357/
03 апреля 2026, 16:14
30 мостов повреждены в Чечне после наводнения

Cотрудники полиции задерживают мужчин. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
03 апреля 2026, 14:14
Силовики отчитались о предотвращении теракта в Батайске

Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
