Проезд к двум дагестанским селам закрыт после схода лавины

В результате схода лавины в Тляратинском районе нарушено транспортное сообщение с селами Гведыш и Гендух.

Как писал "Кавказский узел", в начале января села в горных районах Дагестана оказались без электричества после снегопадов, но к местам аварий не смогли проехать ремонтные бригады. В Тляратинском районе снежные заносы прервали транспортное сообщение с несколькими селами.

Сход лавины произошел вечером 3 апреля в Тляратинском районе на четвертом километре автодороги Тлярата – Гведыш, сообщает на своем сайте управление МЧС по Дагестану.

"Движение транспортных средств на данном участке перекрыто. Лавина вышла на полотно дороги, нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: Гведыш и Гендух Тляратинского района", - говорится в публикации.

Напомним, в 12 других муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за наводнения, начавшегося в конце марта. Власти республики приняли более 4000 заявлений на возмещение ущерба, 43 тысячи жителей подали заявления на матпомощь.

Из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", 4 апреля в Махачкале ожидается умеренный дождь, а 5 и 6 апреля - слабый.

