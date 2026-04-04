Проезд к двум дагестанским селам закрыт после схода лавины
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
В результате схода лавины в Тляратинском районе нарушено транспортное сообщение с селами Гведыш и Гендух.
Как писал "Кавказский узел", в начале января села в горных районах Дагестана оказались без электричества после снегопадов, но к местам аварий не смогли проехать ремонтные бригады. В Тляратинском районе снежные заносы прервали транспортное сообщение с несколькими селами.
Сход лавины произошел вечером 3 апреля в Тляратинском районе на четвертом километре автодороги Тлярата – Гведыш, сообщает на своем сайте управление МЧС по Дагестану.
"Движение транспортных средств на данном участке перекрыто. Лавина вышла на полотно дороги, нарушено транспортное сообщение с двумя населенными пунктами: Гведыш и Гендух Тляратинского района", - говорится в публикации.
Напомним, в 12 других муниципалитетах Дагестана действует режим чрезвычайной ситуации, введенный из-за наводнения, начавшегося в конце марта. Власти республики приняли более 4000 заявлений на возмещение ущерба, 43 тысячи жителей подали заявления на матпомощь.
Из-за подтоплений повреждены жилые дома, техника, мебель и автомобили жителей. Махачкалинцы пожаловались на проблемы с подачей электроэнергии и воды, с доступностью транспорта и отсутствием связи с экстренными службами. Наиболее пострадали от стихии на Северном Кавказе Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026".
