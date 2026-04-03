Военный из Южной Осетии убит на Украине

В Цхинвале похоронен убитый в зоне военных действий Давид Губаев. Всего в боях на Украине было убито не менее 49 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в Южной Осетии похоронили Сослана Кисиева, убитого в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации было убито не менее 48 комбатантов из Южной Осетии.

В Цхинвале похоронен Давид Губаев, известный среди близких как "Ширим", который был убит в зоне боевых действий на Украине, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии на сайте.

Ранее гражданская панихида по Губаеву состоялась во Владикавказе. Давид Губаев посмертно награжден медалью "За ратный труд во имя мира", у него осталась несовершеннолетняя дочь.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 49 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".