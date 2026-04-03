22:01, 3 апреля 2026

Военный из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале похоронен убитый в зоне военных действий Давид Губаев. Всего в боях на Украине было убито не менее 49 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта в Южной Осетии похоронили Сослана Кисиева, убитого в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации было убито не менее 48 комбатантов из Южной Осетии.

В Цхинвале похоронен Давид Губаев, известный среди близких как "Ширим", который был убит в зоне боевых действий на Украине, сообщила пресс-служба президента Южной Осетии на сайте.

Ранее гражданская панихида по Губаеву состоялась во Владикавказе. Давид Губаев посмертно награжден медалью "За ратный труд во имя мира", у него осталась несовершеннолетняя дочь.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 49 бойцов из Южной Осетии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
