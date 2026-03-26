20:39, 26 марта 2026

Боец из Южной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Цхинвале похоронен убитый в зоне СВО Сослан Кисиев. В боевых действиях на Украине было убито не менее 48 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта в Южной Осетии похоронили Вадима Маргиева, убитого в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации было убито не менее 47 комбатантов из Южной Осетии.

В Цхинвале простились с Сосланом Кисиевым (позывной "Ирон"), который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщило государственное информационное агентство "Рес", опубликовав видео похорон.

Ровно год Кисиев считался без вести пропавшим. Доставить тело бойца на родину удалось только сейчас. Сослану Кисиеву было 48 лет. У него осталось пятеро детей.

В похоронах приняли участие премьер Дзамболат Тадтаев, посол России в республике Марат Кулахметов и близкие бойца. Указом президента Южной Осетии Сослан Кисиев посмертно награжден медалью "Защитник Отечества".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 48 бойцов из Южной Осетии. 

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
Алаудинов отреагировал на критику Путина со стороны Ильи Ремесло
Плесень и холод: мать раскритиковала детское отделение больницы в Кизилюрте
Иранские беспилотники атаковали Азербайджан
Чеченцы Дагестана почтили память жертв сталинских репрессий
