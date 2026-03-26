Боец из Южной Осетии убит на Украине

В Цхинвале похоронен убитый в зоне СВО Сослан Кисиев. В боевых действиях на Украине было убито не менее 48 комбатантов из Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", 24 марта в Южной Осетии похоронили Вадима Маргиева, убитого в ходе боевых действий на Украине. В ходе спецоперации было убито не менее 47 комбатантов из Южной Осетии.

В Цхинвале простились с Сосланом Кисиевым (позывной "Ирон"), который был убит в зоне проведения специальной военной операции, сообщило государственное информационное агентство "Рес", опубликовав видео похорон.

Ровно год Кисиев считался без вести пропавшим. Доставить тело бойца на родину удалось только сейчас. Сослану Кисиеву было 48 лет. У него осталось пятеро детей.

В похоронах приняли участие премьер Дзамболат Тадтаев, посол России в республике Марат Кулахметов и близкие бойца. Указом президента Южной Осетии Сослан Кисиев посмертно награжден медалью "Защитник Отечества".



Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 48 бойцов из Южной Осетии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".