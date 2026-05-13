Участники нападения на сотрудников милиции арестованы в Цхинвале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За нападение на сотрудников правоохранительных органов в Южной Осетии арестованы двое военнослужащих. Их коллега, который с оружием пришел к зданию МВД, чтобы потребовать освободить товарищей, объявлен в розыск. Из рядов вооруженных сил после инцидента у здания милиции уволены семь контрактников.

Как писал "Кавказский узел", 10 мая в Цхинвале была задержаны двое мужчин, которые, как сообщается, являются военнослужащими армии Южной Осетии. Они попали в ДТП, находясь при этом в состоянии алкогольного опьянения, и напали на приехавших силовиков. К зданию УВД Цхинвала, куда доставили задержанных, приехали их коллеги и друзья, которые потребовали освободить их. Силовики разогнали их предупредительными выстрелами.

Суд в Цхинвале заключил под стражу двух военнослужащих Минобороны Южной Осетии по делу о применении насилия в отношении представителя власти, еще один фигурант дела объявлен в розыск, сообщает "ТАСС/Кавказ" со ссылкой на генерального прокурора республики Григория Собаева.

Собаев, выступая на заседании Совбеза Южной Осетии, подтвердил, что арестованные совершили ДТП и пытались оказать сопротивление сотрудникам внутренних дел при задержании.

Про инцидент у здания милиции рассказал министр внутренних дел Эрислав Мамиев, он подтвердил, что знакомые, друзья и сослуживцы задержанных собрались, чтобы потребовать освободить их. По его словам, среди прибывших был военный по фамилии Касаев, которые сначала был одет в гражданское, а затем вернулся уже в военной форме и с оружием, пишет государственное информационное агентство "Рес".

Министр обороны Южной Осетии Юрий Яровицкий доложил, что Касаев в момент происшествия был назначен дежурным по контрольно-пропускному пункту, но самовольно покинул место несения службы. "После получения информации о задержании сослуживца Касаев вернулся в расположение подразделения, переоделся в военную форму, взял оружие у наряда и прибыл к месту разбирательства. В дальнейшем к нему присоединились другие военнослужащие подразделения спецназа", - приводит его слова издание.

По словам Яровицкого, была проведена служебная проверка, которая выявила серьезные недостатки в организации службы и контроле со стороны ответственных лиц. По итогам из рядов вооруженных сил были уволены семь военнослужащих за несоблюдение условий контракта.

Президент Южной Осетии Алан Гаглоев сообщил, что "данный гражданин" является сыном погибшего участника СВО, из-за чего "ранее к отдельным эпизодам с его участием проявлялось определенное понимание, однако это не должно становиться основанием для безнаказанности".

"Никто не имеет права, и военнослужащие в форме не исключение, угрожать кому-либо, тем более тем, кто обеспечивает общественный порядок в республике", - добавил Гаглоев.