Дискуссия об убитом в зоне СВО бойце из Южной Осетии затронула политические аспекты

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Смерть комбатанта из Южной Осетии, который в составе российской армии отправился в зону СВО, спровоцировала дискуссию о необходимости участвовать в боях за пределами родины. Часть комментариев содержала диаметрально противоположные мнения о статусе Южной Осетии, другие участники дискуссии призвали воздержаться от языка ненависти и выразили соболезнования семье. Общее число убитых с начала СВО бойцов из Южной Осетии достигло 93.

Как писал "Кавказский узел", в Цхинвале состоялись похороны Романа Гиголаева, убитого в зоне военных действий. Всего в боях на Украине было убито более 50 комбатантов из Южной Осетии.

Комментаторы поспорили о статусе Южной Осетии

Публикация на странице "Кавказского узла" в Facebook* собрала 398 комментариев. Под новостью о похоронах Романа Гиголаева развернулась крайне эмоциональная дискуссия. Многие пользователи с грузинскими и украинскими фамилиями спорили о статусе Южной Осетии, участии уроженцев региона в СВО и ответственности за гибель людей, при этом часть обсуждений сопровождалась взаимными оскорблениями и хейт-спичем.

Часть комментаторов негативно отреагировала на саму формулировку о Южной Осетии и связала гибель Гиголаева с политическим конфликтом вокруг региона. Другие пользователи в ответ защищали право Южной Осетии на самостоятельность и резко отвечали оппонентам.

«Нет никакой Южной Осетии. Самачабло - территория Грузии», - написал Dimitri Namichaishvili.

«Южная Осетия была, есть и будет», - заявила Манана Кочиева.

«Осетия есть и будет цвести! Это Грузии больше нет. Осетия как стояла, так и стоит», - считает Инга Цахилова.

«Что вы выиграли, отказавшись жить вместе с грузинами?» - поинтересовался Pirvel Svireli.

Некоторые участники обсуждения спорили о том, как следует описывать гибель военнослужащего и сам конфликт. При этом дискуссия быстро перешла на взаимные обвинения и грубые реплики. Часть пользователей с украинскими и грузинскими фамилиями писали, что не считают погибшего героем, поскольку он участвовал в боевых действиях за пределами своего региона. Другие комментаторы, напротив, называли его защитником и выражали соболезнования семье.

«Вечная память героям Осетии», - заявил Карло Гопия.

«Покойся с миром брат, а кто гадости пишет - Бог вам судья», - написала Магули Гиголаева.

Многие обсуждения касались участия выходцев с Кавказа в боевых действиях. Пользователи спорили о мотивах добровольцев и наемников, а также о том, кто несет ответственность за гибель людей.

«Когда осетин погибает на чужой территории, в этом нет ни героизма, ни чести», - считает Ako Ako.

«Они гибнут за дружественную страну», - написал Теймураз Демеев.

В комментариях звучали и призывы не радоваться чужой смерти.

«Я по-человечески жалею его», - отметил Oto Shvili.

«Люди озлобились, проклинают и мертвых, и живых», - написала Ламара Джиникаева-Болотаева.

Отдельной темой стало обсуждение будущего Осетии и отношений с Россией. Пользователи спорили о зависимости региона от Москвы и перспективах сохранения национальной идентичности.

«Вы всерьез думаете, что интересны России?» - написал Ako Ako.

«Россия защитила от огромной армии», - считает Теймураз Демеев.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией после того, как 8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией, а затем признала независимость Южной Осетии и Абхазии, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.

Участники дискуссии призвали к человечности

Часть пользователей обсуждала, как гибель военнослужащих отражается на семьях. Некоторые комментаторы писали о трагедии для детей и родственников погибшего.

«Сейчас его дети будут видеть медаль, а не своего отца», - написал Олег Кочиев.

«У него остались двое детей», - напомнила Antonina Eriksen.

Некоторые комментарии содержали откровенный хейт-спич и пожелания смерти, которые вызвали ответную агрессию со стороны других участников дискуссии. В ряде случаев пользователи обменивались оскорблениями на русском и грузинском языках. Часть пользователей критиковали язык ненависти в обсуждении и призывали прекратить взаимные оскорбления. Такие комментарии встречались значительно реже, чем эмоциональные перепалки.

«Пусть все, что желаете другим, вернется вам бумерангом», - написала Инга Цахилова.

«Жизнь - это бумеранг, чему радуетесь?» - заявил Теймураз Демеев.

«Не нужно радоваться смерти человека», - отметил Zaур Гасвиани.

«Стыдно проклинать мертвых и живых», - написала Ламара Джиникаева-Болотаева.

«Когда нечего сказать, начинают оскорблять», - отметила Галина Попова.

«Бог вам судья», - заявила Магули Гиголаева.

В ряде комментариев пользователи обсуждали не только самого Гиголаева, но и масштабы потерь среди выходцев с Кавказа.

"Официально признаны убитыми не менее 53 бойцов из Южной Осетии", - напомнил один из участников обсуждения.

«Люди гибнут за чужие интересы», - написал один из комментаторов.

«Вечная память погибшим», - заявила Галина Попова.

Дискуссия в Facebook* показала, что тема участия выходцев из Южной Осетии в СВО вызывает крайне полярные реакции. Значительная часть комментариев была посвящена не столько самому погибшему, сколько спорам о статусе региона, отношениях с Россией и последствиях многолетнего грузино-осетинского конфликта.

Число убитых в военной операции бойцов из Южной Осетии достигло 93

Газета "Республика Северная Осетия" в четвертую годовщину со дня начала специальной военной операции, опубликовала портреты бойцов из южной Осетии, погибших за эо время в зоне боевых действий. Из списка стали известны имена еще 42 убитых в зоне СВО бойцов из Южной Осетии. Поо данным издания, за год с февраля 2025 по февраль 2026 года в военной операции на Украине были убиты 33 человека.

Из информации издания стало известно о гибели еще В списке в частности указаны Олег Алборов, Тимур Арсоев, Александр Бабаев, Алан Багаев, Сослан Багаев, Хох Багаты, Федор Бежанов, Руслан Бесаев, Азамат Бестаев, Алан Бестаев, Ацамаз Бестаев, Заур Бестаев, Игорь Бикоев, Алан Битиев, Радион Валиев, Эдуард Ванеев, Александр Гаглоев, Гамат Гаглоев, Тамази Гаглоев, Алан Гиголаев, Эдуард Гобозов, Марат Губиев, Марат Джагаев, Ацамаз Джиоев и второй боец с таким же именем и фамилией, Сослан Джиоев, Кадзах Дзудцов, Гамлет Дзукаев,Энвер Дряев, Алим Лохов, Алан Парастаев, Алан Тедеев и еще один боец с таким же именем и фамилией, Айвенго Техов, Алан Тигиев, Зелим Харебов, Алан Хачиров, Игорь Хугаев, Радислав Хугаев, Батрадз Цховребов, Роланд Цховребов, Эдуард Цховребов.

Первым уроженцем Южной Осетии, чья смерть в боях на Украине была официально подтверждена, стал 35-летний сержант Андрей Бакаев из Цхинвала. Он служил в одном из подразделений российской армии, о его смерти Минобороны Южной Осетии сообщило 16 марта 2022 года.

Также "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В СВО участвует около 2000 бойцов из Южной Осетии

В российской военной операции участвует около 2000 бойцов из Южной Осетии, заявил 28 декабря 2025 года глава МИД Южной Осетии Ахсар Джиоев.

Он признал, что для Южной Осетии это "довольно большая цифра, поскольку осетины - малочисленный народ".

По его словам, жители Южной Осетии участвуют в СВО "в знак уважения, признательности за поддержку России".

Контракт с Минобороны позволил уйти от суда обвиняемому по делу Джабиева

Отметим, что одним из участников российской СВО стал бывший сотрудник милиции Ацамаз Наниев, обвиняемый по делу о смерти задержанного в Цхинвале Инала Джабиева. В сентябре 2024 года его неявка в суд сорвала исследование доказательств по делу.

На следующем заседании адвокат обвиняемого объявил, что Наниев заключил контракт с Минобороны и уехал в зону военной операции. Адвокат предоставил контракт, выписку из приказа и справку о месте дислокации Наниева как подтверждение того, что тот проходит службу в вооруженных силах РФ.

В октябре 2025 года Цхинвальский горсуд признал виновными остальных обвиняемых по делу о смерти Джабиева. При этом Ацамаз Наниев по-прежнему находится в официальном розыске, поскольку ему, несмотря на подписку о невыезде, удалось покинуть Южную Осетию. Дело в отношении Наниева выделено в отдельное производство.

В России у арестованных, за исключением фигурантов дел о госизмене, терроризме, экстремизме и фейках про армию, также есть возможность подписать контракт с Минобороны и оказаться в зоне военной операции. После этого их уголовное преследование прекращается. По словам правозащитников, это привело к созданию "конвейера безнаказанности". "Можно совершить преступление, подписать контакт с Минобороны, отбыть какое-то время в зоне СВО, вернуться - и по новой", - сказал правозащитник Максим Ведаправ "Кавказскому узлу".