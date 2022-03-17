Военный из Южной Осетии погиб на Украине

17 марта 2022, 15:04

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Сержант Андрей Бакаев из Цхинвала убит в ходе военной операции на Украине, сообщило Минобороны Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", главы регионов и муниципалитетов сообщают о гибели на Украине своих земляков. Так, число убитых на Украине уроженцев Северной Осетии составило не менее 17 человек.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 15.00 мск официально подтверждена гибель не менее 115 уроженцев юга России, а также одного жителя Южной Осетии.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сержант Андрей Бакаев из Цхинвала погиб на Украине, сообщило Минобороны Южной Осетии. "Андрей Бакаев проходил службу в одном из подразделений Вооруженных сил Российской Федерации. Андрею было 35 лет, у него остались двое детей", - говорится в сообщении на сайте ведомства от 16 марта.

Бакаев посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении.

Таким образом, Андрей Бакаев стал первым уроженцем Южной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".