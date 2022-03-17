Сержант Андрей Бакаев из Цхинвала. Фото пресс-службы МО Южной Осетии

17 марта 2022, 15:04

Военный из Южной Осетии погиб на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Сержант Андрей Бакаев из Цхинвала убит в ходе военной операции на Украине, сообщило Минобороны Южной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", главы регионов и муниципалитетов сообщают о гибели на Украине своих земляков. Так, число убитых на Украине уроженцев Северной Осетии составило не менее 17 человек.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных. По данным на 15.00 мск официально подтверждена гибель не менее 115 уроженцев юга России, а также одного жителя Южной Осетии.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Сержант Андрей Бакаев из Цхинвала погиб на Украине, сообщило Минобороны Южной Осетии.  "Андрей Бакаев проходил службу в одном из подразделений  Вооруженных сил Российской Федерации. Андрею было 35 лет, у него остались двое детей", - говорится в сообщении на сайте ведомства от 16 марта. 

Бакаев посмертно награжден орденом Мужества, указано в сообщении.

Таким образом, Андрей Бакаев стал первым уроженцем Южной Осетии, гибель которого на Украине подтвердили власти. 

Военная операция российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Владикавказцы отметили актуальность спектакля о любви во время войны в Чечне", "Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100", "Власти Южной Осетии продемонстрировали поддержку России в конфликте на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 марта 2022, 16:29

17 марта 2022, 15:55

17 марта 2022, 14:49

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