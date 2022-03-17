Эльбрус Доев, Сергей Суслов. Фото: https://t.me/region15_info/8764, https://t.me/alania_online/5353

17 марта 2022, 07:52

Двое военных из Северной Осетии погибли на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель села Ногкау Алагирского района Эльбрус Доев и владикавказец Сергей Суслов погибли во время военной операции на Украине. С начала спецоперации российских войск погибло не менее 17 военнослужащих из Северной Осетии.

Как сообщал "Кавказский узел", на 14 марта общее число погибших на Украине военных из Северной Осетии достигло 15 человек. На 15 марта общее число погибших на Украине уроженцев юга России достигло 102.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись.  В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Во время военной операции на Украине погиб военнослужащий из Северной Осетии Эльбрус Доев. Прощание с ним состоится 17 марта в селе Ногкау Алагирского района, информировал сегодня Telegram-канал "Новости Осетии".

На Украине погиб старший прапорщик Сергей Суслов из Владикавказа. Суслов прослужил 22 года, в феврале, незадолго до начала специальной военной операции, ему исполнилось 40 лет, передал E-osetia.ru.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 17 военных из Северной Осетии.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Блокировка не остановила работу "Кавказского узла", "Минобороны России отчиталось о сбитых украинских беспилотниках", "Очередь на "Верхнем Ларсе" создала проблемы водителям и туристам".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

17 марта 2022, 08:52

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