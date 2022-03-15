Число погибших на Украине уроженцев юга России превысило 100

15 марта 2022, 16:47

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее 102 жителей юга России, эти данные получены в результате собственных подсчетов "Кавказского узла" на основании официально подтвержденных данных. В числе погибших 66 уроженцев Северного Кавказа и 36 жителей Южного федерального округа. О гибели земляков в боях на Украине не сообщали только власти Адыгеи. Наибольшее число погибших насчитывается в Дагестане, известно о гибели не менее 25 уроженцев республики.

Как писал "Кавказский узел", первым о гибели на Украине военного, офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова, сообщил 26 февраля глава Дагестана Сергей Меликов. Минобороны России впервые признало потери на Украине лишь 27 февраля, не уточнив число погибших. 2 марта ведомство сообщило, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения. Со 2 марта Минобороны не озвучивало данные о числе погибших, но о гибели земляков регулярно сообщают власти регионов и муниципалитетов, в том числе на юге России.

С начала военной операции на Украине власти регионов и районов сообщили о гибели не менее 25 уроженцев Дагестана, шести военных из Кабардино-Балкарии, восьми - из Ингушетии, 15 - из Северной Осетии, четырех жителей Карачаево-Черкесии и шести уроженцев Ставрополья. Глава Чечни Рамзан Кадыров также сообщил о гибели двух уроженцев Чечни. Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 66 жителей Северо-Кавказского федерального округа.

В Южном федеральном округе с начала боев погибли не менее 36 человек, о которых сообщили власти регионов и районов. Так, в Астраханской области погибли не менее четырех военных, в Волгоградской - не менее 13, в Калмыкии - не менее четырех, Кубани, - не менее 12, в Ростовской области - не менее трех. Власти Адыгеи к 16.00 мск не информировали о гибели земляков на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев юга России, погибших в ходе военной операции на Украине. Список составлен на основании официально подтвержденных властями регионов данных.

Таким образом, к 16.00 мск официально подтверждена гибель не менее 102 уроженцев юга России.

Спецоперация российских войск на Украине началась 24 февраля. Минобороны России впервые признало потери среди российских военных на Украине 27 февраля, не уточнив числа убитых. 2 марта официальный представитель министерства сообщил, что в спецоперации погибли 498 российских военнослужащих, еще 1597 получили ранения, с тех пор данные не обновлялись. В чем суть спецоперации, что ей предшествовало и как она развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".