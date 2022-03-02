Минобороны России. Скриншот видео https://www.youtube.com/watch?v=Mn0F6jOk7Q0

02 марта 2022, 20:14

Минобороны России назвало число погибших в ходе спецоперации на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

498 российских военнослужащих погибли и 1597 получили ранения, сообщил сегодня официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Как писал "Кавказский узел", Минобороны России признало потери на Украине 27 февраля, не уточнив число погибших. До этого, 26 февраля, глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о гибели военнослужащего. 28 февраля глава Калмыкии Бату Хасиков сообщил о гибели сержанта российской армии Константина Манджиева. На Украине погибли два уроженца Чечни, еще четверо получили ранения, заявил 1 марта Рамзан Кадыров. Глава Кубани Вениамин Кондратьев 1 марта сообщил о гибели капитана российской армии Александра Лысенко, а глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов сообщил о гибели уроженцев республики. Руководство Кабардино-Балкарии сообщило сегодня о гибели шести человек. На Кубани прошли похороны трех погибших. 

В ходе военной спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, сообщил сегодня на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков. "Среди наших товарищей, участвующих в специальной военной операции, есть потери - 498 российских военных погибли при исполнении воинского долга", - заявил он. По его словам, ранения получили 1597 военнослужащих. Информацию о "неисчислимых" потерях российской армии представитель ведомства назвал дезинформацией, следует из видеозаписи брифинга, опубликованного на YouTube-канале ведомства.

Конашенков также подчеркнул, что военнослужащие срочной службы и курсанты учебных заведений не участвуют в операции на Украине.

С начала спецоперации со стороны Украины погибли 2870 военных, около 3000 ранены, количество пленных военнослужащих силовых ведомств Украины составляет 572 человека добавил Конашенков. 

21 февраля 2022 года Владимир Путин подписал указы о признании ЛНР и ДНР, и на следующий день Совет Федерации одобрил ввод войск в Донбасс. 24 февраля началась военная операция российских войск на Украине. В чем суть этого военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Бои на Украине – 2022".

Новости о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Кадыров признал потери среди чеченских бойцов на Украине", "Объявление джихада на Украине привлекло внимание исламоведов", "Число погибших на Украине граждан Азербайджана выросло до пяти".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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