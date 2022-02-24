Война на Украине-2022

24 февраля 2022, 20:05

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Россия начала специальную военную операцию против Украины в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Этому предшествовало длительное стягивание войск к украинской границе и признание Россией ДНР и ЛНР, произошедшее 21 февраля 2022 года, отвергнутые требования России о невступлении Украины в НАТО. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается – в справке «Кавказского узла».

Десант вышел ночью

По сообщению погранслужбы Украины, около 5:00 мск со стороны непризнанных ДНР и ЛНР, Крыма и Беларуси, с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия, российская армия вошла на украинскую территорию . Одновременно боевые действия против ВСУ начались по всей линии фронта в Донбассе . Министерство иностранных дел России назвало операцию попыткой предотвратить глобальную войну и окончанием войны, которая «велась восемь лет» .

Что известно о потерях

Россия данных о потерях не подтверждает и не предоставляет. В офисе президента Украины сообщили, что потери украинской стороны составляют 40 человек. О том, что в ДНР есть погибшие и раненые среди местного населения, сообщает руководство республики, не приводя точных данных .

Как действия России объяснил Путин

Президент России Владимир Путин объявил «специальную военную операцию на Донбассе». По его словам, это связано с необходимостью «защиты людей от геноцида», «демилитаризации и денацификации Украины». При этом Москва выступает за право народов Украины на самоопределение и не может допустить появления у Киева ядерного оружия. Путин призвал украинских военных сдаваться .

Дипломатия закончена?

Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, хотя консульские учреждения Украины в России пока продолжают работать в штатном режиме. Отсутствие дипломатических отношений, в частности, делает невозможным взаимные визиты официальных лиц. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все желающие украинцы могут получить оружие.

Что можно, а что нельзя писать

24 февраля Роскомндзор заявил о том, что достоверную информацию при освещении специальной операции распространяют только российские официальные информационные источники. При этом регулятор напоминает, что согласно закону СМИ обязаны устанавливать достоверность публикуемых ими материалов .

Авиасообщение юге России приостановлено

Ростуризм посоветовал россиянам отложить поездки в южном направлении.11 российских аэропортов на юге России сообщили о приостановке работы в связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Ограничения в работе аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже будут действовать с 24 апреля до 03:45 мск 2 марта. Министерство транспорта России обещает оперативно вывезти всех желающих с юга страны железнодорожным и автобусным транспортом, оказав им всю необходимую помощь.

В России выходят на пикеты

В России против войны выступили ученые , журналисты, артисты. Антивоенные пикеты проходят от Омска до Петербурга . Задерживают даже за анонс пикета, как в случае Марины Литвинович . За несогласованные акции протеста Следком России грозит уголовным преследованием .

К 16:40 мск 24 февраля сообщается о уже более 50 задержанных пикетчиков .

В мире реагируют по-разному

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Владимира Путина прекратить войну против Украины и вернуть «свои войска обратно в Россию» . Агрессию осудили в Японии, Канаде, Грузии, Австралии, во многих европейских странах и США. ЕС и США вводят против России масштабные санкции . Чехия отозвала послов в России и Белоруссии, а также приостановила выдачу россиянам виз . Китайская дипломатия дистанцируется от сторон конфликта, призывая Москву к диалогу с Киевом .

Как росло предвоенное напряжение

В 2021 году Россия дважды стягивала войска к границам Украины - весной и поздней осенью. В декабре президент Путин впервые в ультимативной форме озвучил требование к США и НАТО не принимать в альянс Украину и другие постсоветские страны, а также не оказывать им военную помощь. Альянс ответил отказом . Тем не менее, вплоть до 23 февраля, даже после признания независимости ДНР и ЛНР, российские официальные лица категорически опровергали какую-либо возможность вторжения армии России на украинскую территорию .

* Организация включена в реестр СМИ-иноагентов

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