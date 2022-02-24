24 февраля 2022, 20:05
Война на Украине-2022
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.
Россия начала специальную военную операцию против Украины в ночь с 23 на 24 февраля 2022 года. Этому предшествовало длительное стягивание войск к украинской границе и признание Россией ДНР и ЛНР, произошедшее 21 февраля 2022 года, отвергнутые требования России о невступлении Украины в НАТО. В чем суть военного конфликта, что ему предшествовало и как он развивается – в справке «Кавказского узла».
Десант вышел ночью
По сообщению погранслужбы Украины, около 5:00 мск со стороны непризнанных ДНР и ЛНР, Крыма и Беларуси, с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия, российская армия вошла на украинскую территорию 1. Одновременно боевые действия против ВСУ начались по всей линии фронта в Донбассе 2. Министерство иностранных дел России назвало операцию попыткой предотвратить глобальную войну и окончанием войны, которая «велась восемь лет» 3.
Что известно о потерях
Россия данных о потерях не подтверждает и не предоставляет. В офисе президента Украины сообщили, что потери украинской стороны составляют 40 человек. О том, что в ДНР есть погибшие и раненые среди местного населения, сообщает руководство республики, не приводя точных данных 4.
Как действия России объяснил Путин
Президент России Владимир Путин объявил «специальную военную операцию на Донбассе». По его словам, это связано с необходимостью «защиты людей от геноцида», «демилитаризации и денацификации Украины». При этом Москва выступает за право народов Украины на самоопределение и не может допустить появления у Киева ядерного оружия. Путин призвал украинских военных сдаваться 5.
Дипломатия закончена?
Украина разорвала дипломатические отношения с Россией, хотя консульские учреждения Украины в России пока продолжают работать в штатном режиме. Отсутствие дипломатических отношений, в частности, делает невозможным взаимные визиты официальных лиц. При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все желающие украинцы могут получить оружие.
Что можно, а что нельзя писать
24 февраля Роскомндзор заявил о том, что достоверную информацию при освещении специальной операции распространяют только российские официальные информационные источники. При этом регулятор напоминает, что согласно закону СМИ обязаны устанавливать достоверность публикуемых ими материалов 6.
Авиасообщение юге России приостановлено
Ростуризм посоветовал россиянам отложить поездки в южном направлении.11 российских аэропортов на юге России сообщили о приостановке работы в связи с «осложнением обстановки вокруг ситуации на Украине». Ограничения в работе аэропортов в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Анапе, Геленджике, Элисте, Ставрополе, Белгороде, Брянске, Курске, Воронеже будут действовать с 24 апреля до 03:45 мск 2 марта. Министерство транспорта России обещает оперативно вывезти всех желающих с юга страны железнодорожным и автобусным транспортом, оказав им всю необходимую помощь.
В России выходят на пикеты
В России против войны выступили ученые 7, журналисты, артисты. Антивоенные пикеты проходят от Омска до Петербурга 8. Задерживают даже за анонс пикета, как в случае Марины Литвинович 9. За несогласованные акции протеста Следком России грозит уголовным преследованием 10.
К 16:40 мск 24 февраля сообщается о уже более 50 задержанных пикетчиков 11.
В мире реагируют по-разному
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал Владимира Путина прекратить войну против Украины и вернуть «свои войска обратно в Россию» 12. Агрессию осудили в Японии, Канаде, Грузии, Австралии, во многих европейских странах и США. ЕС и США вводят против России масштабные санкции 13. Чехия отозвала послов в России и Белоруссии, а также приостановила выдачу россиянам виз 14. Китайская дипломатия дистанцируется от сторон конфликта, призывая Москву к диалогу с Киевом 15.
Как росло предвоенное напряжение
В 2021 году Россия дважды стягивала войска к границам Украины - весной и поздней осенью. В декабре президент Путин впервые в ультимативной форме озвучил требование к США и НАТО не принимать в альянс Украину и другие постсоветские страны, а также не оказывать им военную помощь. Альянс ответил отказом 16. Тем не менее, вплоть до 23 февраля, даже после признания независимости ДНР и ЛНР, российские официальные лица категорически опровергали какую-либо возможность вторжения армии России на украинскую территорию 17.
* Организация включена в реестр СМИ-иноагентов
Примечания
- Атака на границы Украины со стороны России, Беларуси и Крыма – госпогранслужба // Би-би-си, 24 февраля 2022 года
- Россия начала войну против Украины // Deutsche Welle, 24 февраля 2022 года
- МИД назвал операцию РФ в Донбассе попыткой предотвратить глобальную войну // Интерфакс, 24 февраля 2022 года
- "Военная операция" России на Украине: что известно к этому часу // Би-би-си, 24 февраля 2022 года
- Путин объявил о начале военной операции на Украине // ТАСС, 24 февраля 2022 года
- Вниманию средств массовой информации и иных информационных ресурсов // Сайт РКН - https://rkn.gov.ru/news/rsoc/news74084.htm
- «Остановитесь!»: российские ученые выступили с открытым письмом против войны с Украиной // Росбалт*, 24 февраля 2022 года
- В России проходят пикеты против войны в Украине // Радио Свобода*, 24 февраля 2022 года
- https://t.me/apologia/3927
- СК России предупреждает об ответственности за проведение несанкционированных акций и участие в несогласованных мероприятиях // Сайт СКР, 24 февраля 2022 года
- Акции в поддержку народа Украины и против войны // ОВД-Инфо*, 24 февраля 2022 года
- Гутерриш утверждает, что операция на Украине нарушает Устав ООН и бессмысленна // ТАСС, 24 февраля 2022 года
- CNN: США и их союзники введут «полномасштабные» санкции против России уже 24 февраля // Фонтанка, 24 февраля 2022 года
- Чехия отозвала посла из России и приостановила выдачу виз // РБК, 24 февраля 2022 года
- Китай призвал решить конфликт России и Украины путем переговоров // Коммерсант, 24 февраля 2022 года
- Кризис вокруг Украины: почему сейчас, и есть ли у России план действий? // Би-би-си, 2 февраля 2022 года
- Newsweek сообщил, что Киев предупредили о вторжении в следующие 48 часов // РБК, 23 февраля 2022 года