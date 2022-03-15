Иса Газимагомедов. Скриншот https://t.me/salmandadaev/36

15 марта 2022, 15:42

Уроженец Махачкалы убит на Украине

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Житель поселка Шамхал Иса Газимагомедов погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня мэр Махачкалы Салман Дадаев. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее 25 военных.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно о гибели  Кемрана Гаджимагомедова из Хивского района Дагестана. С начала боев на Украине погибли не менее 24 уроженцев Дагестана.

О гибели уроженца Махачкалы сообщил сегодня глава города Салман Дадаев. "Накануне при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, (...) погиб наш земляк, уроженец поселка Шамхал городского округа Махачкала Иса Газимагомедов", - написал Дадаев в своем Telegram-канале. 

Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибшего. Воинское звание Газимагомедова, а также дату и место похорон Дадаев не сообщил.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 25 уроженцев Дагестана.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".

Примечание:

"Власти сообщили о гибели на Украине пяти военных из Дагестана", "Власти Дагестана объяснили рост цен санкциями и ажиотажем", "Двое военных из Северной Осетии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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