Уроженец Махачкалы убит на Украине

15 марта 2022, 15:42

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Житель поселка Шамхал Иса Газимагомедов погиб в военной операции на Украине, сообщил сегодня мэр Махачкалы Салман Дадаев. С начала боев на Украине стало известно о гибели не менее 25 военных.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта стало известно о гибели Кемрана Гаджимагомедова из Хивского района Дагестана. С начала боев на Украине погибли не менее 24 уроженцев Дагестана.

О гибели уроженца Махачкалы сообщил сегодня глава города Салман Дадаев. "Накануне при исполнении служебного долга в ходе специальной операции на Украине, (...) погиб наш земляк, уроженец поселка Шамхал городского округа Махачкала Иса Газимагомедов", - написал Дадаев в своем Telegram-канале.

Мэр города выразил соболезнования родным и близким погибшего. Воинское звание Газимагомедова, а также дату и место похорон Дадаев не сообщил.

Таким образом, с начала военной операции на Украине стало известно о гибели не менее 25 уроженцев Дагестана.

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Материалы о влиянии событий на Украине на политическую и общественную жизнь регионов юга России и стран Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Эхо Украины на Кавказе".