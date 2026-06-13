Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть

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Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Мартына Натова, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Мартын Натов 15 января текущего года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Кабардино-Балкарии. 6 апреля он явился в военный следственный отдел. По версии следствия, с 15 января до 6 апреля Натов проводил время по своему усмотрению по месту жительства.

На суде военный осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном. Нальчикский гарнизонный военный суд признал Мартына Натова виновным по части 5 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда на его сайте.

Комментариев Мартына Натова или его представителей относительно приговора суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Аслана Нагоева к пяти годам заключения, также признав его виновным в неявке в воинскую часть.

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