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09:31, 13 июня 2026

Военнослужащий осужден в Нальчике за неявку в воинскую часть

Военный в СИЗО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Нальчике приговорил к пяти годам колонии Мартына Натова, признав его виновным в уклонении от прохождения военной службы.

Согласно материалам дела, военнослужащий Мартын Натов 15 января текущего года не явился к установленному времени на службу в воинскую часть, дислоцированную в Кабардино-Балкарии. 6 апреля он явился в военный следственный отдел. По версии следствия, с 15 января до 6 апреля Натов проводил время по своему усмотрению по месту жительства.

На суде военный осознал противоправность своего деяния, правдиво рассказал о нем и высказал сожаление о содеянном. Нальчикский гарнизонный военный суд признал Мартына Натова виновным по части 5 статьи 337 УК РФ "Самовольное оставление части или места службы" и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима, сообщила пресс-служба суда на его сайте.

Комментариев Мартына Натова или его представителей относительно приговора суда и версии следствия не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике приговорил военнослужащего Аслана Нагоева к пяти годам заключения, также признав его виновным в неявке в воинскую часть.

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Автор: "Кавказский узел"

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