Публикация в соцсети привела жителя Черекского района к штрафу

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Суд оштрафовал жителя Черекского района Кабардино-Балкарии Казбека Казакова, признав, что опубликованное им видео в соцсети "ВКонтакте" дискредитировало армию.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил, с тех пор жители России, в том числе Кабардино-Балкарии, привлекаются по соответствующей статье 20.3.3 КоАП РФ. Она предусматривает для граждан штраф до 100 тысяч рублей, а повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Согласно материалам дела, житель Черекского района Казбек Казаков опубликовал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" видео, в котором содержался призыв уклоняться от службы в армии. Ролик обнаружили силовики. Они сочли, что его содержание дискредитирует армию.

В суде Казбек Казаков пояснил, что по незнанию скопировал видео и разместил его на своей странице во "ВКонтакте". Он раскаялся в содеянном и признал вину. Суд признал Казакова виновным в дискредитации вооруженных сил и оштрафовал его на 15 тысяч рублей, указано в карточке дела, опубликованной на сайте Черекского районного суда.

"Кавказский узел" также писал, что ранее суд в Нальчике оштрафовал местную жительницу Диану Жабоеву, признав ее виновной в дискредитации военных.