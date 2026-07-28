Россельхознадзор сообщил об уничтожении партии свежих роз из Армении

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Партию из свежесрезанных роз из Армении пытались ввезти через Белоруссию под видом напитков, все они были изъяты и уничтожены из-за нарушения правил ввоза в Россию подкарантинной продукции.

Как писал "Кавказский узел", Россельхознадзор с 22 мая 2026 года ввел временные ограничения на ввоз цветов из Армении, а с 30 мая – свежих томатов, огурцов, перцев, зелени и клубники. Кроме того, был остановлен ввоз в Россию всех партий армянской минеральной воды "Джермук" и ряда коньяков и вин, рыбы. Со 2 июня Россельхознадзор распространил запрет на свежий виноград и косточковые культуры, включая вишню и черешню, а с 3 июня - на картофель, баклажаны, а также плоды семечковых культур и сухофрукты. Под видом иранских в Россию ввозились срезанные цветы из Армении, заявил 17 июля Россельхознадзор, попросив Организацию по защите растений Ирана приостановить сертификацию цветов для экспорта в Россию. Ведомство нашло нарушения и на молокозаводах в Армении, поручив с 27 июля "обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции".

Россельхознадзор уничтожил партию свежих роз из Армении, которую перевозили через Белоруссию под видом безалкогольных тонизирующих напитков, сообщает 27 июля РИА "Новости"

Ведомство отчиталось, что крупная партия свежесрезанных роз из Армении была уничтожена в Смоленской области "в связи с грубыми нарушениями правил ввоза подкарантинной продукции в Россию". Отмечается, что автомобилем, на котором под видом напитков везли розы, управлял гражданин Белоруссии.

Всего было задержано 39,2 тысячи цветов, на сохранившихся фрагментах маркировочных этикеток было указано их армянское происхождение.

Напомним, что ограничения на импорт из Армении Россия ввела перед парламентскими выборами, состоявшимися 7 июня, в которых участвовали и пророссийские силы. Партия "Гражданский договор", возглавляемая действующим премьер-министром Армении Николом Пашиняном, победила на выборах в парламент страны. Комментируя ее победу, Пашинян заявил, что трехглавая партия войны разгромлена (имея в виду блок "Сильная Армения", блок "Армения" и партию "Процветающая Армения").

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