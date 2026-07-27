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Кавказский узел

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21:53, 27 июля 2026

Кампания фейков запущена в соцсетях после инцидента с туристками в Телави

Кадр изучение фотографии награждения Саакашвили Чигладзе на подлинность. Фото: "Детектор мифов" /https://mythdetector.com/ka/giorgi-tchighladzis-da-mikheil-saakashvilis/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В сети распространились сгенерированные искусственным интеллектом изображения с Михаилом Саакашвили и участником инцидента с туристками в Кахетии Георгием Чигладзе, указал портал проверки фактов "Детектор мифов". 

Как писал "Кавказский узел", ударивший русскоговорящую туристку в Телави Георгий Чигладзе рискует получить штраф или условное наказание, поскольку мотив конфликта на национальной почве, по мнению адвокатов, сложно доказать. 

В соцсетях вызвало резонанс избиение жителем Грузии Георгием Чигладзе русскоговорящей туристки с гражданством России и Турции. Грузинские полицейские заявили, что Чигладзе напал на туристку из-за оскорбления в адрес участников свадьбы. Подруга пострадавшей утверждает, что конфликт возник из-за русского языка. В Тбилиси прошло шествие, участники которого выразили поддержку Чигладзе. Суд в Телави освободил Чигладзе под залог. В суде он заявил, что сожалеет о случившемся. Сама пострадавшая заявила, что они не провоцировали участников свадьбы.

22 июля один из пользователей в Facebook* поделился двумя фотографиями, на одной из которых бывший президент Грузии Михаил Саакашвили награждает Георгия Чигладзе, участника инцидента 18 июля в отеле в Телави. На другом фото изображен сам Георгий Чигладзе. Автор поста написал в комментариях, что, по его мнению, инцидент в отеле был инсценированной провокацией, сообщает проект проверки фактов "Детектор мифов".

Кадр изучение фотографии награждения Саакашвили Чигладзе на подлинность. Фото: "Детектор мифов" /https://mythdetector.com/ka/giorgi-tchighladzis-da-mikheil-saakashvilis/

По утверждению проекта, фотографии, опубликованные пользователем в Facebook*, созданы искусственным интеллектом и не являются отражением реального события, о чем свидетельствуют визуальные несоответствия и недостатки, присущие ИИ в изображениях. Инструменты распознавания ИИ также определили изображения как сгенерированные.

В частности, на гербе, изображенном на совместной фотографии Михаила Саакашвили и Георгия Чигладзе, отсутствует девиз "Сила в единстве". Вместо этого, расположенные в случайном порядке буквы, образуют бессмысленные слова - распространенный недостаток фотографий, созданных ИИ. Кроме того, контуры тел на обеих фотографиях неестественны. На одной фотографии рука Михаила Саакашвили изображена не полностью, а на другой кожа на лбу и шее Георгия Чигладзе выглядит неестественно, а волосы сливаются с фоном.  

В качестве дополнительного доказательства "Детектор мифов" использовал инструменты обнаружения искусственного интеллекта. Согласно этим инструментам вероятность того, что фотография Михаила Саакашвили и Георгия Чигладзе была сгенерирована ИИ, составляет от 80% до 98,8%.

"Фонд развития СМИ основал портал проверки фактов "Детектор мифов" в 2014 году. Цель "Детектора мифов" - выявлять ложную информацию, разоблачать скрытые мотивы и просвещать аудиторию о пагубных последствиях дезинформации посредством проверки фактов и повышения медиаграмотности. С сентября 2020 года проект сотрудничает с Facebook для проверки ложной и вводящей в заблуждение информации в рамках программы независимой проверки фактов. Портал изучает и оценивает точность контента, распространяемого в социальной сети, с целью повышения качества информации", - говорится на сайте проекта.

Третий президент Грузии Михаил Саакашвили с октября 2021 года находится в заключении. 12 марта 2025 года Тбилисский горсуд приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в растрате бюджетных средств, предьявленном еще в 2014 году. По делу о незаконном пересечении границы суд приговорил Саакашвили к 4,5 года заключения.

"Кавказский узел", также писал, что следствие, по словам одной из участниц инцидента, произошедшего в номере отеля в Телави, подтвердило, что девушки не обливали гостей свадьбы водой, не оскорбляли их и не портили аппаратуру.

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Автор: "Кавказский узел"

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