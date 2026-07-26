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23:00, 26 июля 2026

Силовики задержали 10 человек в 606-й день протестов в Тбилиси

Задержание активистов в Тбилиси. Скриншот фото Mo Se от 26.07.26, https://www.facebook.com/photo?fbid=4382677308713674&set=pcb.4382677545380317 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Десять человек, которые держали плакаты с оскорбительной надписью в адрес Бидзины Иванишвили, задержаны в 606-й день протестов у мэрии Тбилиси. По данным полиции, на них составлены протоколы по административным статьям о мелком хулиганстве и неповиновении законному требованию силовика.

Как писал "Кавказский узел", субботнее шествие 25 июля в рамках проевропейских протестов прошло по новому маршруту из-за ремонта проспекта Руставели. Участники акции требуют назначения новых парламентских выборов, возвращения на путь евроинтеграции Грузии и освобождения задержанных в ходе протестных акций.

16 августа 2025 года были задержаны активисты Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе по обвинению в групповом насилии. Сразу после задержания Тошхуа объявил голодовку. 8 сентября Торнике Тошхуа прекратил голодовку, сославшись на состояние здоровья. 1 апреля они были приговорены к году заключения, 1 июля апелляционный суд смягчил приговоры, а активисты вышли на свободу.

Сегодня, в 606-й день протестов,  акция стартовала у парламента Грузии, где ежевечерне собираются сторонники евроинтеграции страны.

Однако затем стало известно, что у мэрии задержан активист Торнике Тошхуа, который держал в руках плакат с оскорбительным содержанием в адрес основателя "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. К нему подошли сотрудники полиции, посадили в патрульную машину и увезли, пишет Publika. 

По данным министерства внутренних дел, сотрудники патрульной полиции задержали в общей сложности 10 человек в районе Тбилисского городского совета.

 "[Они] держали оскорбительные плакаты в общественном месте. Кроме того, они произносили оскорбительные фразы, нарушали общественный порядок и оказывали сопротивление сотрудникам правоохранительных органов", — говорится в сообщении министерства внутренних дел. По данным ведомства, задержания произвели на основании статей 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неповиновение законному требованию сотрудника полиции) КоАП.

По данным Netgazeti, задержаны Торнике Тошхуа, Мариам Мекханцишвили, Иа Мелитаури, Нато Болквадзе, Сандро Сехниашвили, Лаша Дгебуадзе, Васо Беридзе, Нини Начкхебиа, Марине Нанава, Торнике Тикарадзе, Шако Багдошвили.

Протестная акция у парламента Грузии. Скриншот фото Mo Se от 22.07.26, https://www.facebook.com/photo/?fbid=4378817919099613&set=pcb.4378819872432751 (деятельность компании Meta, владеющей соцсетью, запрещена в России)
23:20 22.07.2026
В 602-й день протестов в Грузии арестован журналист и избит активист
Комик Онисе Окриашвили, участник протестных акций, избит сегодня у своего дома, а журналист "Формулы" Ваха Саная в 602-й день ежедневных акций протеста арестован на 14 суток за высказывания в адрес спикера парламента Грузии.

После информации о задержаниях протестующие от парламента переместились к зданию Сакребуло Тбилиси на площади Свободы, они держали баннеры с такой же надписью, как была у Тошхуа перед задержанием, и скандировали: "Солидарность с Торнике Тошхуа, Гиорги Ахобадзе и Вахо Санаей", передает Tbilisi Life.

Как следует из видео, которое опубликовала основательница OC Media, журналистка Мариам Никурадзе, сотрудники полиции использовали силу при задержании.

К зданию мэрии Тбилиси прибыла пятый президент Грузии Саломе Зурабишвили, пишет фотограф Георгий Мосиашвили.

Участники протестов в Грузии с 28 ноября 2024 года требуют новых парламентских выборов и освобождения политзаключенных. Силовики проводили жесткие разгоны протестов, применяя слезоточивый газ и водометы, и задерживали протестующих. За время протестов административному преследованию подверглись тысячи человек. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Главное о преследовании участников протестов в Грузии".

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Автор: "Кавказский узел"

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