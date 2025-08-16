Полиция задержала двух участников протестов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты сегодня заблокировали движение по проспекту Руставели в Тбилиси с требованием освобождения политзаключенных. Незадолго до начала акции стало известно о задержании двух участников протестов, которых полиция подозревает в групповом насилии.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 15 августа, в 261-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку Украины.

Активисты в Тбилиси сегодня, как и ежевечерне, заблокировали движение по проспекту руставели. Требования сторонников евроинтеграции неизменны: проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных, сообщает Publika.

Сегодня стало известно о задержании двух участников акции протеста 1 августа по обвинению в групповом насилии, об этом сообщило МВД Грузии. Следствие ведется по части 1 статьи 126 УК, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

В видео, снятом 1 августа на проспекте Руставели, один из участников акции протеста говорит, что у пришедшего на акцию провокатора выпал нож. Предположительно, речь идет об инциденте, за который, сегодня полиция арестовала двух участников демонстрации. По информации издания, это Торнике Тохшуа и Миндия Шервашидзе.

Очевидцы инцидента в постах, размещенных в соцсетях, говорят, что Бека Гоциридзе, по жалобе которого были арестованы двое протестующих, ругал протестующих, а из кармана Гоциридзе выпал нож. Нож был найден одним из участников демонстрации и передан полиции, пишет издание.

Адвокат Саба Брачвели, комментируя задержание участников протеста на Руставели Торнике Тошхуа и Миндии Шервашидзе, сообщил. что хорошо знал их обоих по протестам. Брачвели утверждает, что в тот день, когда Бека Гоциридзе пришел на Руставели с ножом, именно Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе отобрали у него нож и передали полиции, сообщает телекомпания "Пирвели".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об обоснованности преследования тех, кого называют политзаключенными.

"В Грузии эффективное правосудие, которое обеспечивает решение дел в соответствии со стандартами и законодательством. Что касается в целом этих 30 заключенных, которых называют узниками совести - на самом деле эти люди под конкретным обвинением из-за бессовестных действий. В конце ноября и начале декабря прошлого года в насилии участвовало до тысячи человек, и из них были задержаны только 30, что свидетельствует о высоких стандартах. На самом деле в Грузии высокие стандарты следствия и суда, и именно поэтому показатель реально 3%. Вы помните масштабы насилия, которое осуществлялось в конце прошлого года, и на фоне этих масштабов насилия только 30 заключенных, указывает именно на высокие стандарты", - процитировало его "Интерпрессньюс" 15 августа.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.