×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:02, 16 августа 2025

Полиция задержала двух участников протестов в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Активисты сегодня заблокировали движение по проспекту Руставели в Тбилиси с требованием освобождения политзаключенных. Незадолго до начала акции стало известно о задержании двух участников протестов, которых полиция подозревает в групповом насилии.

Как писал "Кавказский узел", протестующие в Тбилиси с 28 ноября 2024 года выходят на ежедневные акции к парламенту Грузии и перекрывают движение автомобилей по проспекту Руставели, требуя освободить всех арестованных сторонников евроинтеграции и назначить новые парламентские выборы. 15 августа, в  261-й день непрерывных протестов, активисты в Тбилиси провели шествие в поддержку Украины. 

Активисты в Тбилиси сегодня, как и ежевечерне, заблокировали движение по проспекту руставели. Требования сторонников евроинтеграции неизменны: проведение новых парламентских выборов и освобождение политзаключенных, сообщает Publika.

Сегодня стало известно о задержании двух участников акции протеста 1 августа по обвинению в групповом насилии, об этом сообщило МВД Грузии. Следствие ведется по части 1 статьи 126 УК, которая предусматривает до двух лет лишения свободы.

В видео, снятом 1 августа на проспекте Руставели, один из участников акции протеста говорит, что у пришедшего на  акцию провокатора  выпал нож. Предположительно, речь идет об инциденте, за который, сегодня полиция арестовала двух участников демонстрации. По информации издания, это  Торнике Тохшуа и Миндия Шервашидзе.

Очевидцы инцидента в постах, размещенных в соцсетях, говорят, что Бека Гоциридзе, по жалобе которого были арестованы двое протестующих, ругал протестующих, а из кармана Гоциридзе выпал нож. Нож был найден одним из участников демонстрации и передан полиции, пишет издание.

Адвокат Саба Брачвели, комментируя задержание участников протеста на Руставели Торнике Тошхуа и Миндии Шервашидзе, сообщил. что хорошо знал их обоих по протестам. Брачвели утверждает, что в тот день, когда Бека Гоциридзе пришел на Руставели с ножом, именно Торнике Тошхуа и Миндия Шервашидзе отобрали у него нож и передали полиции, сообщает телекомпания "Пирвели".

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил об обоснованности преследования тех, кого называют политзаключенными. 

"В Грузии эффективное правосудие, которое обеспечивает решение дел в соответствии со стандартами и законодательством. Что касается в целом этих 30 заключенных, которых называют узниками совести - на самом деле эти люди под конкретным обвинением из-за бессовестных действий. В конце ноября и начале декабря прошлого года в насилии участвовало до тысячи человек, и из них были задержаны только 30, что свидетельствует о высоких стандартах. На самом деле в Грузии высокие стандарты следствия и суда, и именно поэтому показатель реально 3%. Вы помните масштабы насилия, которое осуществлялось в конце прошлого года, и на фоне этих масштабов насилия только 30 заключенных, указывает именно на высокие стандарты", - процитировало его "Интерпрессньюс" 15 августа.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
12:13, 16 августа 2025
Грузинские НПО заявили об угрозах за отказ регистрироваться как иноагенты
Давид Хомерики в зале суда. Фото: https://www.newsgeorgia.ge/sud-prigovoril-k-4-5-godam-muzykanta-zaderzhannogo-na-protestnoj-akcii-za-koktejli-molotova/
01:54, 16 августа 2025
Участник протестной акции осужден в Тбилиси
Акция солидарности с Украиной в Тбилиси 15 августа 2025 года. Фото: Publika
21:53, 15 августа 2025
Сторонники евроинтеграции Грузии выразили солидарность с Украиной
Эльбрус. Фото: Konstantin Malanchev. Flickr https://ru.wikipedia.org/
16:58, 15 августа 2025
Грузинский альпинист пострадал при восхождении на Эльбрус
Александр Жданович. Фото https://www.instagram.com/p/CHcdMW1JnHF/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15:37, 15 августа 2025
Белорусскому актеру Ждановичу отказано во въезде в Грузию
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:31, 4 августа 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Фото
12:46, 10 марта 2025
BERG...man Tbilisi
68
Пенсионный возраст зависит от экономики и не всегда, своей. Грузия, РФ, "Ю. Осетия"
Все блоги
Справочник
Флаги. Иллюстрация "Кавказского узла" созданная при помощи программы Сopilot Баку и Москва: напряжение нарастает

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении летом 2025 года

Падение лайнера рейса Баку-Грозный, Скриншот видео телеграм-канал Baza Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный

Блогеры
Фото
16:45, 22 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Если back in the USSR, тогда уж по-настоящему
Фото
17:56, 16 мая 2025
Ветер с Апшерона
1
Стамбул и Базель в важнейших новостях
Фото
20:21, 23 апреля 2025
Ветер с Апшерона
6
Придворцовство
Фото
11:02, 12 марта 2025
BERG...man Tbilisi
50
Приговор Саакашвили. Причина и следствие
Фото
13:57, 11 марта 2025
BERG...man Tbilisi
82
В Грузии ужесточат ответственность за действия, связанные с наркотиками
Аналитика
14:03, 4 августа 2025
В июле 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погиб один человек
14:07, 4 июля 2025
14 человек погибли и 10 ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в II квартале 2024 года
Темы дня
Затонувший танкер. Фото: Минприроды России
15 августа 2025, 23:56
Демонтированы выступающие части затонувших в Черном море танкеров с мазутом

Микаел Аджапаян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
15 августа 2025, 19:57
Суд в Ереване продлил срок ареста архиепископа Аджапаяна

Тедо Абрамов. Скриншот видео https://www.instagram.com/p/DNXo-KPAKsP/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 августа 2025, 14:39
Суд признал невиновным участника акций протеста в Тбилиси Абрамова 

Снос памятников в Ханкенди. Фото: https://armeniatoday.am/republicofartsakh-ru/943183/
15 августа 2025, 13:40
Активисты сообщили о сносе 25 памятников в Карабахе 

Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Избиение детей в медресе Чечни #shorts #Чечня #дети #избиение #учитель
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Протест в Тбилиси: кто снова сжег флаг России #shorts #Грузия #Тбилиси #Россия #протест #флаг
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Драка у бассейна: за что Алаудинов потребовал извинений
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали
Дагестанского школьника отправили на СВО и приказали "обнулить"
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Лидера азербайджанской диаспоры жестоко задержали, а потом отпустили #shorts
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Новая облава на россиян в Азербайджане #shorts #Азербайджан #Россия #полиция
Показать больше