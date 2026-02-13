Слова Яганова* о Латской трагедии продемонстрировали разочарование в "абхазском проекте"

Довод, что на борту сбитого над селом Лата в 1992 году вертолета были, помимо мирных жителей, некоторые военные, не отменяет гуманитарного характера рейса, а позиция Ибрагима Яганова* по этому вопросу вызвана разочарованием, заявили аналитики. Сам Яганов* не огорчен реакцией на свои слова в Абхазии.

Как писал "Кавказский узел", президент Абхазии назвал кощунством предположение Ибрагима Яганова*, что сбитый над селом Лата российский вертолет с мирными жителями мог быть военной целью. Прокуратура 4 февраля отчиталась о начале проверки. Яганов* имеет звание Героя Абхазии.

14 декабря 1992 года, во время войны между Абхазией и Грузией, российский вертолет, выполнявший гуманитарный рейс, был сбит над селом Лата Гульрипшского района в результате стрельбы с подконтрольной грузинским войскам территории. Погибли 85 человек, в том числе 35 детей и восемь беременных женщин. Останки погибших были захоронены в Гудауте. 14 декабря в Абхазии отмечается день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии, проводятся траурные мероприятия.

Политический и общественный деятель, герой Абхазии Ибрагим Яганов* не опасается возбуждения против него в Абхазии уголовного дела из-за слов о Латской трагедии.

«К угрозам возбудить дело я отношусь очень спокойно. Я знаю, кто такие власти Абхазии. Для меня жестко разделены народ Абхазии, сама Абхазия и власти Абхазии. К сожалению, все эти 34 года с конца войны, представители власти не выдерживают бремя денег, ну и, конечно же, бремя власти. Поэтому реакции отдельных лиц властных структур, тем более так называемого президента, - а я точно знаю, что его абхазы не выбирали, он, как в России уже принято, назначен смотрящим от Кремля, - меня не очень волнует», - сказал он «Кавказскому узлу».

Что касается сбитого вертолета, то Яганов* подчеркивает, что это была большая трагедия, но от своих слов не отказывается.

«Во-первых, в каждой войне есть определенные военные преступления, которые потом расследуются и виновные наказываются, но это не касается грузино-абхазской войны. В этом случае практически нет военных преступлений, которые были расследованы. Во-вторых, тогда официально объявляли, что был сбит гуманитарный вертолет. Я как раз находился в Абхазии, помню эти события, - которые для любого здравомыслящего человека являются трагедией, и даже для того военного, который стрелял по этому вертолету. И тогда заявили, что в этом вертолете погибли несколько военных. Это были Владимир Анцупов и Аслан Зантария, по-моему. Я точно не знаю сколько всего, но вот эти двое были точно. Кроме них в этом вертолете погиб мой соратник, мой земляк, кабардинец Пикалдиев. Он тоже был военным. Это факт, о котором я точно знаю», - пояснил он.

Яганов* подчеркнул, что эти факты говорят сами за себя, так как гуманитарный вертолет исключает любую возможность нахождения военных на борту. «Я считаю, что гуманитарные миссии, гуманитарные вертолеты должны быть отделены от военных действий. Есть строгие правила, подписанные международными соглашениями и правилами ООН по использованию таких гуманитарных коридоров. Здесь правило было грубо нарушено, и тогдашние абхазские власти подставили этих женщин и детей, которые оказались в этом вертолете», - резюмировал Яганов*.

Аналитики отвергли аргументы Яганова*

Уроженец Абхазии Антон Кривенюк, который в 2014-2020 годах занимался экспертизой российско-абхазских отношений, не согласен с доводами Ибрагима Яганова*.

«Насколько мне известно, там могли быть военные, что в принципе ничего не отменяет. Вертолет был переполнен гражданскими лицами, среди которых в основном были дети и женщины, в том числе беременные. Даже если там было трое-четверо-пятеро военных, для грузинской стороны совершенно очевидно, что рейс выполнял гуманитарную задачу, транспортировал людей из самой сложной категории гражданских, которые не могли оставаться в блокадном городе. И в этом смысле это очень жесткое, жестокое преступление против человечности, конечно», - сказал он «Кавказскому узлу».

В историческом и политическом дискурсе Абхазии эта трагедия занимает ключевое значение, отметил Кривенюк. «Она одна из тех, что формирует современную политическую абхазскую идентичность относительно всего, что происходило в конце 1990-х годов, и в плане войны тоже. Это одна из тех мощнейших, одна из главных стен, которая отделяет обе стороны грузино-абхазского конфликта от возможности сосуществовать мирно. Это действительно тяжелейшая трагедия, особенно с учетом небольшого количества населения. Для каждого жителя Абхазии там были люди, которые имели отношение к кому-либо, с кем мы знакомы, близки и так далее. То есть это такая общенациональная трагедия на самом деле, в полном смысле этого слова», - объяснил он.

Слова Яганова, по его мнению, являются результатом его разочарования «абхазским проектом». «Ибрагим, в общем-то, вояка, хороший вояка, но потом он был разочарован Абхазией. Это не единственное. Все мы ожидали от «абхазского проекта» совершенно другого, а не бандитизма, преступности, наркомании, разложения культуры и так далее. Ибрагим, наверное, относился к числу тех, у кого были завышенные ожидания. Кроме этого, у него серьезные контакты с грузинами. Видимо, он пересмотрел свои какие-то базовые позиции», - полагает аналитик.

Абхазский политолог, пожелавший говорить на условиях анонимности, также отверг доводы Яганова*. «Исходя из того, что я читал, могу сказать, что в вертолете никак не могло быть оружия , поскольку он летел из блокадного Ткуарчала в Гудауту. На восточном фронте был острый дефицит оружия. Они почти до середины войны воевали, в основном, тем, что отобрали у грузин. Так что совершенно нелогично говорить о том, что могли перевозить оружие с восточного фронта в Гудауту. Что касается военных, в вертолете были, если не ошибаюсь, двое или трое военных. Все списки опубликованы, включая этих военных, их имена никто не скрывает. Остальные около 70, кажется, человек - женщины и дети. Поэтому странно называть этот вертолет и маршрут законной военной целью», - сказал он «Кавказскому узлу».

Для абхазов произошедшее 14 декабря 1992 года - страшная травма, трагедия, которая воплощает в себе отношение Грузии к Абхазии, отмечает он. «Никто не понес наказания, никто не принес извинения, а мир закрыл глаза на это преступление против человечности. Более того, не вникая в подробности, обложил Абхазию санкциями. Непризнание этой трагедии, непризнание преступления символизируют несправедливость международной системы и ее двойные стандарты. Именно так к этому здесь относятся», - отметил политолог.

Яганова*, по его мнению, уважают только за прошлые боевые заслуги. «Но он не первый раз позволяет себе мягко говоря спорные высказывания. Его не назовешь аналитиком. И вызывает недоумение, что при наличии очень многих важных процессов в мире, он неизменно возвращается к обсуждению абхазской темы. А в данном случае то, что он утверждает в отношении сбитого вертолета, это попытка обелить Грузию», - подчеркнул он.

Яганов* может лишиться звания героя Абхазии

Секретарь Совбеза Абхазии Рауль Лолуа назвал слова Яганова* попыткой ликвидировать суверенитет и независимость республики. «Звание Героя Абхазии - это присяга на всю жизнь, клятва защищать республику, чью независимость и суверенитет оно символизирует. Это не просто награда за прошлое, это постоянный статус, который налагает высочайшую моральную ответственность на всю жизнь. Ты несешь звание, ты обязан быть примером. Особый цинизм и боль вызывает, когда человек, удостоенный этого высокого отличия за героизм на войне, использует авторитет для пропаганды идей, которые ведут к ликвидации самого суверенитета и независимости Абхазии. Он превращает символ чести в орудие против страны, за которую воевал. Это не просто противоречие, это глубочайшее надругательство над памятью всех, кто отдал жизнь за нашу республику. Героизм вчерашнего дня не может служить оправданием для предательства сегодня», - заявил он.

В Генпрокуратуре Абхазии сообщили «Кавказскому узлу», что проверка слов Яганова* еще не завершена. «Проверка ведется. О результатах обязательно узнаете», - сказал представитель ведомства корреспонденту «Кавказского узла».

Абхазский юрист, пожелавший остаться неназванным, уверен, что в отношении Ибрагима Яганова* будет возбуждено уголовное дело - по статье об оправдании терроризма и, возможно, по статье о разглашении сведений, составляющих военную тайну. «Дело могут возбудить по статье 273 УК Абхазии за разглашение военной тайны, а также за оправдание действий террористов по статье 198 УК Абхазии. Его также могут лишить звания героя», - сказал он «Кавказскому узлу».

