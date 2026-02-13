Военный из Северной Осетии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Роман Курлов из Пригородного района убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти официально признали убитыми там как минимум 542 военнослужащих из Северной Осетии.

Как писал "Кавказский узел", ко 2 февраля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 541 бойца из Северной Осетии.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В зоне боев на Украине убит житель Пригородного района Роман Курлов. Похороны состоялись 11 февраля в станице Архоская, сообщила в своем телеграм-канале районная администрация.

Подробности биографии и гибели бойца в публикации не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 542 бойца из Северной Осетии.

В предыдущий раз о смерти в СВО бойца из Пригородного района стало известно 9 декабря 2025 года. В тот день администрация сообщила, что в военной операции убит Радик Алборов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.