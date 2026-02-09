Ингушетия стала регионом с самым высоким уровнем просрочки по ипотеке

В Ингушетии уровень задолженности по ипотечным платежам достиг в прошлом году 10,6%, это худший показатель в России.

Платформа по продаже и аренде недвижимости "Циан" опубликовал 8 февраля рейтинг регионов России по уровню просрочки по ипотеке.

По данным платформы, в 2025 году общий уровень просрочки по ипотечным платежам вырос по стране с 0,5% до 1%, а объем - с 95 миллиардов рублей до 206 миллиардов рублей. Доля просроченной задолженности больше на вторичном рынке, она достигает 1,2% или 187 миллиардов рублей.

На первом месте с самым высоким уровнем просроченной задолженности находится Ингушетия с 10,6%. В республике этот уровень вырос на 3,3% за год. На втором месте - Дагестан с уровнем просрочки в 4,6% (плюс 1,6%). В числе аутсайдеров также Чечня (3,7%) и Северная Осетия (3,7%).

Для сравнения в Москве, которая заняла 40 место в рейтинг, уровень задолженности составляет лишь 0,9%.

Напомним, что, как писал "Кавказский узел", в 2024 году Дагестан, а также Калмыкия, стали худшими в рейтинге доступности ипотеки среди регионов России.