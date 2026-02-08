Контрактник из Астраханской области убит в военной операции
Аслан Даулетов из Володарского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 700 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 699 бойцов из Астраханской области.
В военной операции убит Аслан Даулетов, 1992 года рождения, из поселка Трубного, сообщила 4 февраля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.
"В сентябре 2025 года Аслан заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В октябре он получил тяжёлое ранение, но после восстановления вновь вернулся на службу. 5 января 2026 года при выполнении боевого задания Даулетов Аслан Абатович героически погиб", - говорится в публикации.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 700 бойцов из Астраханской области.
Ранее о смерти бойцов из Володарского района стало известно 28 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Дмитрий Дрянин и Павел Никешин.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.
