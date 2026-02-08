Контрактник из Астраханской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Аслан Даулетов из Володарского района убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции признаны убитыми в ней не менее 700 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 6 февраля были официально признаны убитыми в военной операции не менее 699 бойцов из Астраханской области.

Более 8600 бойцов с юга России официально признаны убитыми в зоне СВО Не менее 4229 бойцов из СКФО и 4373 - из ЮФО власти и силовики признали убитыми в ходе военной операции на Украине.

В военной операции убит Аслан Даулетов, 1992 года рождения, из поселка Трубного, сообщила 4 февраля в своем телеграм-канале администрация Володарского района.

"В сентябре 2025 года Аслан заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и отправился выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. В октябре он получил тяжёлое ранение, но после восстановления вновь вернулся на службу. 5 января 2026 года при выполнении боевого задания Даулетов Аслан Абатович героически погиб", - говорится в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 700 бойцов из Астраханской области.

Ранее о смерти бойцов из Володарского района стало известно 28 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Дмитрий Дрянин и Павел Никешин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.