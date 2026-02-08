Названы имена убитых в зоне СВО бойцов из Астраханской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Даниил Кулагин, Ильдар Баткаев, Александр Амосов и ещё 8 бойцов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 699 бойцов из Астраханской области.

Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 688 бойцов из Астраханской области.

В поселке Старо-Волжский похоронен Участник специальной военной операции Даниил Кулагин.Он родился 23 марта 2005 года, после школы учился в колледже строительства и экономики при Астраханском государственном архитектурно-строительном университете по профессии сварщик, работал рыбаком.

В 2024 году заключил контракт с Министерством обороны РФ, сообщила 6 февраля администрация Икрянинского района.

Также в декабре 2025 года - январе 2026 года районные власти информировали что в зоне СВО убиты Ильдар Баткаев и Александр Амосов, Дмитрий Докучаев, Артем Субботин, Андрей Забазнов, Дмитрий Васильев, Валерий Симонов, Константин Державин, Александр Бояркин, Геннадий Овсянников.