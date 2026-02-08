Названы имена убитых в зоне СВО бойцов из Астраханской области
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Даниил Кулагин, Ильдар Баткаев, Александр Амосов и ещё 8 бойцов убиты в военной операции на Украине. С ее начала официально признаны убитыми не менее 699 бойцов из Астраханской области.
Как писал "Кавказский узел", к 4 февраля власти и силовики признали убитыми в зоне СВО не менее 688 бойцов из Астраханской области.
В поселке Старо-Волжский похоронен Участник специальной военной операции Даниил Кулагин.Он родился 23 марта 2005 года, после школы учился в колледже строительства и экономики при Астраханском государственном архитектурно-строительном университете по профессии сварщик, работал рыбаком.
В 2024 году заключил контракт с Министерством обороны РФ, сообщила 6 февраля администрация Икрянинского района.
Также в декабре 2025 года - январе 2026 года районные власти информировали что в зоне СВО убиты Ильдар Баткаев и Александр Амосов, Дмитрий Докучаев, Артем Субботин, Андрей Забазнов, Дмитрий Васильев, Валерий Симонов, Константин Державин, Александр Бояркин, Геннадий Овсянников.
Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 699 бойцов из Астраханской области.
Ранее о смерти бойца из Икрянинского района стало известно 19 января. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Алексей Парамонов.
"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Семьи рассказали, что тела убитых пришлось искать несколько месяцев.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.